Migranti uvízli na dobytčí lodi, která je zachránila před smrtí v moři. Panují zde ‚nelidské‘ podmínky

VALLETTA/PRAHA Padesátka afrických uprchlíků, zachráněných ve Středozemním moři z potápějící se bárky, tráví již několik dní na lodi pro přepravu zvířat. Itálie ani Malta se nemají k tomu, aby povolily vylodění.

„Naše loď je uzpůsobená k přepravě zvířat, a ne lidských bytostí. Tohle prostředí je pro lidské zdraví velmi nebezpečné.“ Výrok Muhammada Šábana, syrského kapitána libanonské nákladní lodi Talia, ilustruje podmínky, v nichž se aktuálně nachází asi padesát afrických běženců v přístavu v maltské Vallettě.



Další díl uprchlického dramatu na migrační trase z libyjského pobřeží na sever se začal psát na konci minulého týdne, když chatrné bárce přeplněné uprchlíky vysadil motor a začala se potápět. Plavidlo, které se v tu chvíli nacházelo asi 50 kilometrů od italského ostrova Lampedusa, spatřil monitorovací letoun neziskové organizace Sea-Watch a vyslal lodím plujícím v oblasti nouzový signál. Na něj zareagoval kapitán Talie a trosečníky vzal na palubu, čímž jim zachránil život.

K nám ne, raději k sousedům

Poté, co se Afričané (většinou původem ze Somálska a Džibutska) dostali do relativního bezpečí, začala klasická „přetahovaná“ o to, co bude se zachráněnými uprchlíky dál. Italské úřady odmítly povolit Talii přistát na Lampeduse, a loď se proto vydala k maltským břehům.

„Protože bylo velmi špatné počasí a vysoké vlny, donutil jsem je (maltské úřady – pozn. red.), aby nás pustili do svých vod – koneckonců v akutním nebezpečí jsem byl i já s posádkou. Řekli mi ale jasně, že jakmile se počasí zlepší, musíme zase odplout,“ popsal situaci kapitán Šában s tím, že během trasy k Maltě se uprchlíci museli přesunout z horní paluby do podpalubí, kde se za běžných okolností přepravují zvířata.

Před začátkem uprchlické anabáze Talia vyložila náklad živých krav v Libyi a vracela se do Španělska. Kapitán uvedl, že plavidlo se během takové cesty běžně nečistí a bylo tomu tak i tentokrát. Posádka čítá jen několik mužů.

Podle listu Times of Malta úřady ve Vallettě vyslaly v neděli na palubu lékaře, aby zkontrolovali zdravotní stav uprchlíků, a poté povolily dvěma mužům trpícím největšími potížemi vystoupit na pevninu, kde byli odvezeni do jedné z maltských nemocnic.

Kapitán libanonské lodě včera vyzval Itálii, Maltu a Evropskou unii k převzetí uprchlíků a doplnil to emotivním videem. To obsahuje mimo jiné záběry viditelně vystrašených a pohublých Afričanů sedících v klecích určených pro přepravu zvířat. „Už nemáme kapacitu jim pomoci a bohužel ani skoro žádné jídlo. Všichni jsme strašně unavení,“ říká kapitán Šában.

O dalším osudu uprchlíků na palubě MV Talia zatím nejsou zprávy.

Podle Marty Sarraldeové z organizace Sea-Watch jde ze strany maltských a italských úřadů o záměrnou zdržovací taktiku, která má uprchlíky odradit od toho, aby se o cestu od libyjských břehů do Evropy vůbec pokusili.

„Kapitán Talie udělal to, co udělat měl – zachránil mnoho životů. A teď za to jeho společnost platí ekonomickým ztrátami, každý den zdržení v přístavu je stojí mnoho peněz,“ uvedla Sarraldeová a na Twitteru pod fotografii uprchlíků spících na špinavé podlaze v podpalubí Talie přidala komentář: „Tak vypadá evropská hanba. Kontinentu, který předstírá, že mu na lidských životech záleží.“