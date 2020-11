Těsný souboj o nerozhodnuté státy. Ve většině vede Biden, může ale nastat protrumpovská vzpoura venkova

FILADELFIE/PRAHA Volte, jako by na tom závisel váš život. Tato věta Michelle Obamové se pro řadu demokratických voličů letos stala mobilizačním sloganem. Při pohledu na masivní účast předčasného hlasování se zdá, že příznivci Joea Bidena toto provolání vyslyšeli.

Nelze sice určit, jaký podíl z dosud odevzdaných hlasů bývalý viceprezident získal, přesto demokraté historicky volí dříve než republikáni a rovněž upřednostňují korespondenční hlasování. A z 95 milionů prozatím odevzdaných hlasů ty zaslané poštou tvořily dvě třetiny. Každopádně demokraté budou dnes s úzkostí sledovat, zaplaví-li Trumpovi voliči hlasovací místa a náskok Bidena zničí. Něco takového se již ostatně děje ve státě Florida, která ukáže, zdali volby určí vítěze rychle, či Ameriku čekají dlouhé dny přepočítávání hlasů. Jestliže se totiž „slunečný stát“ přikloní na stranu Bidena, Trumpovy šance na znovuzvolení se rázem rozpadnou.

Pokud bychom použili metaforu fotbalového losu, je Florida s ohledem na šance Joea Bidena, považovaného za favorita, ve druhém výkonnostním koši.

Státy rezavého pásu

Do toho prvního bezesporu patří trojice států Wisconsin, Michigan a Pensylvánie. Všechny tyto státy tzv. rezavého pásu (přezdívku region získal díky někdejší robustní tovární výrobě) většinou volí demokraty. Donald Trump tu ale v roce 2016 vyhrál, byť v každém z výše uvedených států méně než o jedno procento hlasů. Biden zde podle průzkumů v prvních dvou jmenovaných státech vedl o pohodlných osm až deset procentních bodů. V Pensylvánii, která může celé volby rozhodnout (existuje totiž scénář remízy bez započítání tohoto státu), v průměru o pět procent.

Tento první koš každopádně obsahuje státy, kde je Biden favoritem, a pokud zde vyhraje a podaří se mu udržet všechny státy, kde před čtyřmi lety triumfovala Hillary Clintonová, stane se 46. prezidentem v historii USA. Jenže šokující prohra z roku 2016 řadu demokratů stresuje, a to i přesto, že mezi liberály oblíbený portál 538 dává Trumpovi na vítězství jen deset procent. K podobnému výsledku došli i datoví analytici Nate Cohn z New York Times a Harry Enten ze CNN.

Infografika k volbám v USA 2020.

„Cítím velkou úzkost. Pokud bych měl jít na operaci s tím, že moje šance na přežití je 90 procent, byl bych vystrašený. Mírně optimistický bych byl, kdyby toto číslo dosáhlo 98 procent,“ řekl včera pro LN Jerry Launder, který bydlí na předměstí Filadelfie v Pensylvánii.

Systém počítání hlasů v tomto klíčovém státě Jerrymu mnoho klidu nepřidává. Výsledky se tu lidé mohou dozvědět až klidně několik dní po volbách. V Pensylvánii se totiž miliony korespondenčních hlasů, na rozdíl od výše uvedené Floridy, mohou začít počítat a ověřovat až v den voleb.

Druhý koš

Do druhého koše lze zařadit státy jako Florida, Severní Karolína a Arizona. I zde Biden všude vedl, byť jen v průměru o dvě tři procenta. Každopádně fakt, že měl Biden šanci vyhrát například v Arizoně, kde demokratický kandidát naposledy vyhrál v roce 1996, naznačuje, že to Donald Trump nebude mít snadné.

Pro demokraty by triumf v Arizoně byl třešničkou na dortu. Právě zde totiž Trump coby kandidát na prezidenta v roce 2016 prohlásil, že na americko-mexické hranici postaví zeď, kterou zaplatí Mexičané.

Vyrovnané státy

V posledním výkonnostním koši jsou takzvané toss-up, kde jsou šance obou kandidátů padesát na padesát. Do této skupiny států patří Iowa, Ohio, Georgia a Texas. Vyrovnaný boj v posledně jmenovaném státě tohoto koše je fascinující. Pokud by tu totiž demokratický kandidát urval vítězství, znamenalo by to nejen jistý celkový triumf, ale demokratický Texas by rovněž znamenal symbolické zapuzení trumpismu. Není totiž jiné, tak velké, tradiční bašty republikánů.

Konzervativci se nadále domnívají, že je demokratický triumf v Texasu jen zbožným přáním liberálů, přesto tento stát zaznamenal historicky nejvyšší účast předčasného hlasování, které dokonce překročilo celkový počet odevzdaných hlasů v roce 2016.

Otázkou je, kdo k urnám přišel a přijde. Trump s oblibou tweetuje o „tiché většině“ svých voličů, jež demokraty bude opět šokovat. Trumpovi voliči se ale letos na rozdíl od roku 2016 podporou prezidenta nijak netají.