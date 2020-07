Testovali jste vesmírné zbraně, obvinili Rusko Američané s Brity. Jeho družice vypustila záhadný objekt

WASHINGTON/MOSKVA Rusko podle Britů a Američanů experimentuje s družicemi, které budou schopné sestřelovat další satelity na oběžné dráze.

Výjev jako z filmu o hvězdných válkách se odehrál ve středu 15. července na oběžné dráze kolem Země – alespoň tedy jak o incidentu informovaly americké a britské vesmírné síly. Vojáci USA to prezentovali jako proces, kdy se od satelitu Kosmos-2543 oddělil objekt číslo 45915. Astronom Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonianova centra astrofyziky nabízí laikům srozumitelnější vysvětlení: „Vypustil záhadný objekt letící rychlostí 700 kilometrů za hodinu,“ řekl portálu Spaceflight Now.



Podle Briana Weedena z think tanku Secure World Foundation se tu nedá mluvit o vypuštění satelitu, ale o vystřelení projektilu, ačkoli rychlost by tu odpovídala zhruba broku do vzduchovky. „Není to úplně přesvědčivé jako zbraňový test, ale určitě to znamená důvod k obavám,“ řekl Weeden, jehož organizace se snaží hlídat využití vesmíru pro mírové účely.

„Projektil vypuštěný ze satelitu může být použit jako kinetická zbraň proti jiné vesmírné lodi,“ píše Spaceflight Now. Možnosti využití jsou přitom široké, protože na oběžné dráze se pohybují satelity systému GPS, meteorologické, komunikační, špionážní a různé jiné družice, jejichž zničení by zkomplikovalo i běžný život na Zemi. Rovněž by takto i bylo možné vyřadit varovné systémy.

„Jde o další důkaz, že Rusko vyvíjí a testuje systémy umístěné v kosmu. Odpovídá to nedávno zveřejněné doktríně Kremlu namířené k využití zbraní představujících nebezpečí pro naše vesmírná zařízení,“ prohlásil velitel amerických vesmírných sil USA generál John Raymond. Znepokojení vyjádřil i ředitel britské vesmírné agentury vicemaršál Harvey Smyth: „Akce tohoto druhu ohrožují mírové využití vesmíru … vyzýváme Rusko, aby je už dále netestovalo,“ cituje ho list The Guardian.

Ruské ministerstvo obrany pouze potvrdilo, že vyzkoušelo specializovaný aparát sloužící ke kontrole stavu vlastních družic z malé vzdálenosti. „Rusko bylo a zůstává zemí oddanou úkolu úplné demilitarizace vesmíru,“ reagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. A podle agentury TASS prý naopak Moskva mnohokrát poukazovala na plány USA rozmístit zbraně na oběžné dráze.

Vesmírné manévry

Byla to pravděpodobně první ostrá střelba přímo na orbitě. USA a Čína sice už likvidovaly nefunkční zbytky satelitů, pálily ale po nich ze země laserem.

Rusové se teď ale podle některých indícií zajímají o možnost vést vesmírné boje mezi družicemi a v experimentech pokračují už delší dobu. Loni v listopadu vynesla raketa Sojuz z kosmodromu v Plesecku na oběžnou dráhu vojenský satelit Kosmos 2542, z něhož se po dvou týdnech oddělil druhý objekt, který pozorovatelé pojmenovali Kosmos 2543.

Ruské satelity sledují americkou družici.

Byl to právě tento satelit, který vystřelil pokusný modul. Na přelomu roku přitom figuroval v jiném experimentu, když se přiblížil k americkému špionážnímu satelitu KH-11. Jde o zařízení svou průzkumnou kapacitou se blížící Hubbleovu vesmírnému dalekohledu, pouze s tím rozdílem, že jeho fokus je upřený na planetu Zemi. „Mohl tam dělat cokoli, třeba i demonstrovat Spojeným státům, že i něco takového ruské družice umí,“ řekl časopisu Time Todd Harrison z Centra pro strategická a mezinárodní studia.

Vypustit satelit přímo z jiného satelitu už přitom Rusové zvládli před třemi lety a dokázali to v rámci projektu X-37B i Američané. Ti mají už tradičně velmi vyspělou špionážní techniku, za Ruskem ovšem zaostávají ve vesmírném manévrování. Obě velmoci se přitom spolu s Velkou Británií a Čínou a další asi stovkou zemí zavázaly k mírovému využití vesmíru, z něhož by měla profitovat celá lidská civilizace.