16. února 2021 14:00 Lidovky.cz > Zprávy > Svět

PRAHA/VÍDEŇ Rakouské školy jsou pro Česko vzorem. Už druhý týden se tamní žáci sami testují na koronavirus: antigenní testy jim umožnily návrat do lavic. Stejně by to mohlo fungovat i v českých třídách, kam by se děti měly vrátit 1. března. Stačí, aby stát včas nakoupil potřebné testovací sady. „Mělo by to být stihnutelné,“ řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Jsme připraveni k 1. březnu zahájit návrat do škol, uvedl Hamáček. Pilotní testování na covid již začalo Cílem je děti vrátit do lavic a udržet je tam. A to bez rizika pro ně i pro jejich rodiny a okolí. „Věřím, že najdeme správnou kombinaci testů,“ dodal Plaga. Rakouské žáčky samotestování baví. „Je to bezbolestné a děti se tomu spíš smějí,“ líčí v rozhovoru pro Lidovky.cz Marcela Ofnerová, ředitelka českojazyčné obecné školy ve Vídni.