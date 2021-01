Cestování znamená hrozbu. Testy pendlerů je nutné vnímat jako hygienický koncept, zní z německého institutu

Berlín Testování pendlerů, kteří denně dojíždějí za prací přes hranice, je nutné chápat jako součást hygienického plánu boje s pandemií nemoci covid-19, řekl šéf německého mikrobiologického Institutu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler, který odpovídal na dotazy zahraničních novinářů. Wieler zdůraznil, že nehledě na hranice je třeba omezit cestování jen na nezbytné případy, jinak se koronavirus bude šířit dále.

„Testovat je správné, neméně důležité je ale testy správně interpretovat,“ odpověděl Wieler na dotaz, zda povinné testování zahraničních pracovníků je dostatečné opatření, kterým je možné předejít uzavření hranic.



„Stále hodně lidí říká, že když mají negativní výsledek, že se jim nyní nemůže nic stát, že nemohou nikoho nakazit. To je ale jen momentální výsledek,“ řekl.



Wieler vysvětlil, že pro testy vidí dva důvody. „Jsem nemocný. Nechám se otestovat a když jsem infikovaný, tak musím do izolace, abych druhé nenakazil,“ řekl o jednom z důvodů, proč rozbory dělat. „Tím druhým je test v rámci hygienického konceptu,“ poznamenal s tím, že každý musí vědět, co test znamená. „Když montujete auta, potřebujete správné nářadí. A s testy je to stejné,“ dodal.

Samostatnou kapitolou je podle Wielera cestování. „Nejde o hranice, ty máme i v Německu, protože ho tvoří spolkové země. Hovořím o celé Evropě. Je nutné v co nejvyšší míře vzdát se cestování,“ řekl. „Existují samozřejmě cesty, které jsou nezbytné, třeba dojíždění do práce. Je důležité, aby každý cestoval jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné,“ řekl. Zdůraznil, že cestováním se virus šíří. „Tak to přirozeně je, to je zcela jasné,“ uvedl. V případě Německa má podle něj cestovatelské pozadí až dvacet procent případů. „A i jeden případ infekce je víc než dost,“ dodal.

Čeští pendleři nyní při cestách do Bavorska a Saska musí podstupovat jeden test týdně. Není vyloučeno, že brzy budou povinné dva testy týdně. Německé kancléřce Angele Merkelové toto řešení v úterý navrhl český premiér Andrej Babiš. Chce tak předejít situaci, kdy by Německo českým pendlerům kvůli složité epidemické situaci v Česku dojíždění znemožnilo.