Útočník v texaském Austinu zabil tři lidi, měl triko s motivem íránské vlajky

  9:53
Při střelbě u baru v texaském hlavním městě Austinu zemřeli tři lidé, včetně útočníka, a dalších 14 bylo zraněno. K útoku došlo v noci ze soboty na neděli. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) střelbu vyšetřuje jako možný teroristický čin. Podezřelý na sobě podle zdrojů AP měl oblečení s nápisem „majetek Alláha“ a motivem íránské vlajky.

Třiapadesátiletý Ndiaga Diagne, který byl původně ze Senegalu, podle vyšetřovatelů několikrát projel autem okolo baru Buford’s, než zastavil a začal z okýnka vozu střílet pistolí na lidi před barem. Pak z auta vylezl a začal na lidi pálit puškou.

Policisté z amerického Austinu na místě činu masové střelby. (1. března 2026)
Policisté z texaského Austinu dohlížející na místo činu. (1. února 2026)
Ulice v okolí baru jsou zabarikádované. (1. března 2026)
Policisté zasahující po masové střelbě v Austinu. (1. března 2026)
5 fotografií

Policie se o střelbě v centrální čtvrti města, kde je řada podobných podniků, dozvěděla v 1:39 místního času (8:39 SEČ) a do minuty tam podle ní přijeli první policisté a záchranáři. Když ozbrojený muž začal střílet i na ně, policisté ho zastřelili.

Do nemocnic bylo převezeno 14 zraněných, tři z nich byli v kritickém stavu.

Spojené státy a Izrael od soboty podnikají rozsáhlé útoky na Írán, při nichž zabily i nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Konzultační skupinu SITE Intelligence Group, která monitoruje činnost islamistů, podle agentury AFP uvedla, že podezřelý v minulosti vyjadřoval příznivé názory na íránský režim.

