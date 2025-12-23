V Texasu havarovalo letadlo mexického námořnictva, mezi oběťmi je i roční dítě

  7:09
Malé letadlo mexického námořnictva, které přepravovalo jednoročního pacienta spolu se sedmi dalšími lidmi, se v pondělí zřítilo v americkém státě Texas. Nejméně pět lidí zahynulo, informovala v úterý agentura AP s odvoláním na činitele. Příčinu nehody u pobřeží Galvestonu vyšetřují.

Podle mexického námořnictva byli na palubě čtyři příslušníci námořnictva a čtyři civilisté. Letounem cestovali také dva členové nadace Michou and Mau Foundation, která poskytuje pomoc mexickým dětem, jež utrpěly těžké popáleniny.

Malé letadlo mexického námořnictva se zřítilo u pobřeží Texasu, při nehodě zahynulo nejméně pět lidí, mezi nimi i roční pacient. (23. prosince 2025)
Luke Baker z americké pobřežní stráže podle AP uvedl, že při havárii zahynulo pět lidí. Zvýšil tak dosavadní bilanci, která činila dva mrtvé a dva pohřešované.

Příčina havárie, která se odehrála u letoviska Galveston na pobřeží Texasu, asi 80 kilometrů jihovýchodně od Houstonu, je předmětem vyšetřování. Není jasné, zda ji způsobilo nepříznivé počasí. V oblasti však v posledních dnech panovaly mlhy, uvedl Cameron Batiste z americké meteorologické služby.

