29. září 2026 11:41, aktualizováno 11:41
OBRAZEM: Bangkok zaplavila voda. Děti plavou ulicemi, školy zůstávají zavřené
Povodně v Bangkoku zasáhly zhruba 700 000 lidí. Od vyhlášení stavu ohrožení uplynuly tři dny a část thajské metropole stále zůstává pod vodou. Školy jsou už druhý den zavřené. V celém Thajsku od poloviny září zemřelo v souvislosti se záplavami 23 lidí. Záplavám předcházelo téměř 48 hodin nepřetržitého deště.
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