Stalo se to v buddhistickém chrámu Wat Rat Prakhong Tham v provincii Nonthaburi na předměstí Bangkoku, jehož mniši zveřejnili v pondělí na své facebookové stránce video, na němž je vidět, jak žena ležící v bílé rakvi na korbě pickupu mírně pohybuje rukama a hlavou. To už bylo víko ostraněné.
Podle manažera chrámu Pairata Soodthoopa zřízenci uslyšeli předtím slabé zaklepání vycházející z rakve ve chvíli, kdy bratrovi ženy vysvětloval, jak získat úmrtní list.
„Byl jsem trochu překvapený, tak jsem je požádal, aby rakev otevřeli, a všichni se polekali,“ řekl Pairat. „Viděl jsem, jak lehce otevřela oči a zaklepala na bok rakve. Musela klepat už delší dobu.“
Pairat v pondělí sdělil agentuře AP, že 65letou ženu do chrámu přivezl její bratr z provincie Phitsanulok, aby byla zpopelněna.
Muž podle Pairata uvedl, že byla asi dva roky upoutána na lůžko, když se její zdravotní stav náhle zhoršil. Před dvěma dny pak přestala reagovat a zdálo se, že nedýchá.
Bratr ji poté uložil do rakve a vydal se na 500 kilometrů dlouhou cestu do nemocnice v Bangkoku, jelikož žena předtím vyjádřila přání darovat této nemocnici své orgány.
Nemocnice odmítla bratrovu nabídku přijmout, protože neměl oficiální úmrtní list, uvedl Pairat. Jeho chrám nabízí bezplatnou kremační službu, proto se na ně bratr ženy v neděli obrátil, ale byl rovněž odmítnut kvůli chybějícímu dokumentu.
Poté co zjistili, že žena je naživu, nechali ji vyšetřit a poslali ji do nedaleké nemocnice. Chrám podle Pairata uhradí výlohy spojené s její léčbou.