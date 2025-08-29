Ústavní soud už začátkem července na podnět skupiny senátorů Šinavatrové kvůli telefonátu pozastavil výkon funkce. Soudci v pátek dospěli k závěrečnému nálezu a nejmladší šéfku vlády v historii 72milionové asijské země zbavili funkce, čímž se otevřela cesta k tomu, aby parlament vybral jejího nástupce či nástupkyni.
Rezignaci musí podat i celá vláda, která ale bude dočasně pokračovat ve výkonu exekutivní funkce. I nadále ji povede prozatímní premiér Pchúmtcham Večajačaj.
Celá kauza se týkala uniklé nahrávky telefonátu s kambodžským expremiérem, ve kterém mu 39letá premiérka podle mnohých poklonkovala a navíc se postavila proti jednomu z velitelů thajské armády, a to v době kdy se Thajsko a Kambodža znovu přou o část nevymezené hranice.
Při střetu armád obou zemí na konci května zemřel jeden kambodžský voják. Na konci června si pak výrazně rozsáhlejší boje vyžádaly desítky životů a přes 260 000 lidí vyhnaly z domovů.
Šinavatrová, která ve funkci strávila jen rok, se za telefonát omluvila a uvedla, že jejím cílem bylo zabránit válce. Dnes se dcera expremiéra Tchaksina Šinavatry před novináři vyjádřila podobně, když řekla, že jí šlo o zajištění thajských zájmů. Rozhodnutí soudu přijala a poznamenala, že všichni – vláda, opozice i lid – musí spolupracovat, aby zajistili politickou stabilitu.
Šinavatrová se stala už pátou šéfkou či šéfem thajské vlády, které za posledních 17 let ústavní soud zbavil funkce, což podle Reuters podtrhuje ústřední roli soudní instituce v dlouholetém mocenském boji mezi volenými vládami klanu Šinavatrových, kteří mají podporu zejména na venkově, a monarchii nakloněnou skupinou mocných konzervativců a generálů, která má dalekosáhlý vliv. Konflikt vedl v zemi za posledních 20 let opakovaně k pouličním protestům, vojenským převratům a násilným střetům.
Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje jeho hlavní přístupové objekty.