Thajský expremiér a miliardář byl soudem shledán vinným. Čeká ho rok za mřížemi

Autor: ,
  19:08
Thajský nejvyšší soud v úterý poslal expremiéra a miliardáře Tchaksina Šinavatru na rok do vězení kvůli obviněním z korupce a zneužití moci. Informovala agentura AP. Podle agentury Reuters jde o další velkou ránu pro mocnou rodinu, která dvacet let dominovala thajské politice. Na konci srpna totiž ústavní soud zbavil Šinavatrovu dceru funkce ministerské předsedkyně.

Úterní výrok soudu se týkal Šinavatrova předchozího vězeňského trestu. Šestasedmdesátiletý politik se v roce 2023 vrátil z 15letého exilu a musel nastoupit osmiletý trest vězení kvůli konfliktu zájmů a zneužití moci. Thajský král mu trest snížil na jednoletý, Šinavatra ale ve vězení strávil jen několik hodin.

Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra se po 15 letech v exilu vrátil do země, aby nastoupil trest osmi let vězení za zneužití moci. (22. srpna 2023)
Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra se po 15 letech v exilu vrátil do země, aby nastoupil trest osmi let vězení za zneužití moci. (22. srpna 2023)
Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra se po 15 letech v exilu vrátil do země, aby nastoupil trest osmi let vězení za zneužití moci. (22. srpna 2023)
Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra se po 15 letech v exilu vrátil do země, aby nastoupil trest osmi let vězení za zneužití moci. (22. srpna 2023)
8 fotografií

Poté, co si stěžoval na problémy se srdcem a bolest hrudi, byl přesunut do VIP sekce nemocnice, kde strávil šest měsíců, než byl podmínečně propuštěn.

Pětice soudců shledala, že zodpovědnost za Šinavatrův dlouhý pobyt v nemocnici nenesou jen lékaři, ale že si ho miliardář záměrně prodlužoval. Soudci také uvedli, že výkon trestu nebyl proveden správně a že existují dostatečné důkazy o tom, že politikova tvrzení o zdravotních problémech nebyla pravdivá.

„Rád bych se podíval do budoucnosti a uzavřel vše, ať už se jedná o soudní řízení nebo konflikty, které byly způsobeny mnou nebo se mnou souvisely. Od dnešního dne sice nemám svobodu, ale stále mám svobodu myšlení ve prospěch Thajska a jeho obyvatel,“ citovala AP příspěvek Šinavatrova týmu na Facebooku.

Mocná rodina v krizi

„Můj otec, který zůstane duchovním vůdcem thajské politiky, vždy myslí na to, jak pracovat pro dobro země a thajského lidu. Mám o něj strach, ale jsem také hrdá na to, že pro zemi vytvořil tolik historických momentů,“ řekla podle AP expremiérka Šinavatrová o Tchaksinovi, který v úterý ráno středoevropského letního času v modré vězeňské uniformě nastoupil do věznice v Bangkoku.

Média procesy spojené s klanem Šinavatrových dávají do souvislosti s mocenským bojem mezi volenými zástupci z řad klanu a skupinou mocných konzervativců a generálů s dalekosáhlým vlivem. Petongtán Šinavatrová se v srpnu stala už pátou šéfkou či šéfem thajské vlády, které za posledních 17 let ústavní soud zbavil funkce.

Soudci to zdůvodnili tím, že červnovým telefonátem s kambodžským expremiérem Hun Senem porušila etická pravidla a poškodila národní zájmy. V uniklé nahrávce telefonátu se premiérka mimo jiné postavila proti jednomu z velitelů thajské armády, a to v době kdy se Thajsko a Kambodža znovu přou o část nevymezené hranice.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.