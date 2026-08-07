Student střílel ve škole v Thajsku. Zabil devět lidí a pak obrátil zbraň proti sobě

Autor: ,
  7:51aktualizováno  9:47
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Čtvrteční střelba ve škole v thajské provincii Nontchaburí si podle nových informací vyžádala devět obětí a 15 zraněných. Student místní školy nejprve zastřelil pistolí svého dědečka oba prarodiče a pak se vydal do školy. Mezi mrtvými jsou učitelé i žáci, uvedl thajský ministr školství. Pachatelem byl podle policie student, který po útoku spáchal sebevraždu. Uvedl to mluvčí thajské policie Trajrong Pchivpchan. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných.

Pachateli bylo 14 nebo 15 let. Policie uvedla, že vypálil 26 střel a u sebe měl dalších 34 nábojů. Thajské úřady neuvedly, v jakém stavu jsou zranění.

Útok odsoudil thajský premiér Anutin Čánvirakun. „Je to strašná událost. K tomu nikdy nemělo dojít,“ řekl Čánvirakun novinářům v sídle vlády.

Ve škole bylo v roce 2025 zapsáno přibližně 3100 studentů. Nontchaburí leží severně od Bangkoku, v jeho těsné blízkosti.

Policisté hlídají místo činu po střelbě ve škole Debsirin Nonthaburi v thajské provincii Nonthaburí. (7. srpna 2026)
Po střelbě ve škole Debsirin Nonthaburi v thajské provincii Nonthaburi jsou žáci odvedeni pryč z místa činu. (7. srpna 2026)
Čtyři oběti si podle nových informací vyžádala čtvrteční střelba ve škole v thajské provincii Nontchaburí. (7. srpna 2026)
Žáci kráčí po silnici před školou, kde došlo ke střelbě, při níž byli hlášeni mrtví a zranění. (7. srpna 2026)
5 fotografií

Thajsko patří podle AFP mezi státy s největším počtem držených zbraní v regionu. Podle odhadů je v zemi zhruba 10 milionů střelných zbraní, což znamená, že na sedm obyvatel připadá jedna zbraň.

Letos v únoru ukradl sedmnáctiletý mladík zbraň policistovi a zahájil střelbu na střední škole v jižním Thajsku, přičemž krátce držel několik rukojmích. Při incidentu zahynul jeden člověk a další dva byli zraněni. V roce 2023 byl čtrnáctiletý chlapec obviněn ze střelby v jednom z velkých nákupních center v Bangkoku.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Policie hledá devítiletého autistického chlapce z Letné, odešel z domova

Pohřešovaný Nikolas Lím z Prahy

Plagiátor z Cambridge lhal skoro o všem. Pídícího se novináře umlčeli

Profesor Arday obviněný z plagiátorství (23. července 2012)

Uhry

Prezident z klobouku. Maďaři za pár dní zvolí hlavu státu, kandidát stále není znám

Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)

Úder dva tisíce kilometrů daleko. Ukrajinci zasáhli Wildberries v Jekatěrinburgu

Ukrajinské drony zasáhly logistické centrum Wildberries u Jekatěrinburgu,...

Bratislavskou rafinerií Slovnaft otřásl výbuch, nad městem se šíří černý dým

Bratislavskou rafinerií Slovnaft otřásl výbuch

Blízkovýchodní „NATO“. Saúdové, Turecko a Pákistán uzavřeli přelomovou dohodu

Společné setkání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského...

Názor

„Malíř/ka“ Toyen a Největší queer Češstvo. Respekt k člověku začíná respektem k pravdě o jeho životě

Toyen. Narodila se jako Marie Čermínová (1902–1980). Jedna z nejvýznamnějších...

Sparta zřejmě přijde o kapitána. Haraslín má nabídku od Saúdů a chce ji využít

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Lidé se rozloučili se zesnulým Knížákem. Smutečními řečníky byli Klempíř a Klaus

Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7....

Do Česka míří 6000 balení dlouhodobě nedostatkového tamoxifenu

Tamoxifen - ilustrační snímek

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Komentář

Trump zase zpeněžuje své prezidentství. Kdo zaplatí, dozví se dřív, co udělá

Donald Trump.

„Oheň je mocný a krásný.“ Žhář se přiznal k pečlivému plánování požáru u Spokane

Podezřelý ze žhářství Aaron Farinacci čeká v okresním soudním paláci ve Spokane...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.