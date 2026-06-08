Bílý dům zvažuje odkup Čagoských ostrovů od Mauricia, snaží se obejít Londýn

Autor: ,
  9:39aktualizováno  9:39
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Bílý dům zvažuje, že odkoupí Čagoské ostrovy od Mauricia. Ostrovy nyní patří Velké Británii, ale ta se v roce 2024 rozhodla, že podstoupí jejich svrchovanost právě Mauriciu. To kritizoval americký prezident Donald Trump, podle něhož je předání strategicky důležitých ostrovů, na kterých se nachází americko-britská základna Diego García, velkou chybou.
Diego Garcia

Diego Garcia | foto: AP

Americký bombardér startuje ze základny Diego García v Indickém oceánu. (15....
Misley Mandarin, jenž se označuje za premiéra čagoské exilové vlády, na...
Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer. (18. září 2025)
Korálový ostrůvek Diego Garcia
15 fotografií

Plán Washingtonu se podle portálu The Telegraph snaží docílit vlastní dohody o převzetí kontroly nad vojenskou základnou a obejít Londýn. Tyto informace se nepodařilo ověřit. Jak Bílý dům, tak britské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář nereagovaly.

Tento plán je jednou z několika možností, které Bílý dům připravuje v dokumentu nabízejícím alternativy k záměru britského premiéra Keira Starmera postoupit suverenitu souostroví v Indickém oceánu Mauriciu.

Britská vláda v dubnu plán na navrácení ostrovů Mauriciu pozastavila a pravidelně jedná s USA o budoucnosti strategicky významné základny.

Čagoské ostrovy se nacházejí v Indickém oceánu a Británie je ovládá od počátku 19. století. Dohodu o jejich předání USA původně uvítaly, ale začátkem letošního roku ji Trump zpochybnil a označil za „akt naprosté slabosti“.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.