TPLF, která do roku 2018 fakticky vládla celé zemi téměř tři dekády, si v severoetiopském Tigraji zachovala silné postavení, přestože federální vláda politickou činnost fronty loni zakázala.
Válka mezi frontou a federální armádou region mezi lety 2020 a 2022 zdevastovala a podle Africké unie si vyžádala přibližně 600 tisíc životů.
TPLF i vláda na společné hranici v posledních měsících zvyšovaly počty jednotek, což v oblasti vyvolalo obavy z další války. V neděli byla ohlášena protivládní aliance, v níž je kromě fronty dalších šest ozbrojených skupin, včetně Národního hnutí Amhara Fano (AFNM).
Milice Fano z federálního státu Amharsko, který s Tigrajem sousedí, v občanské válce bojovaly po boku vlády. V roce 2023 se ale postavily vládě v konfliktu, který si vyžádal tisíce obětí. Nyní se podle zdrojů účastní bojů na straně fronty.
Tigrajská vláda v oznámení na facebooku uvedla, že zahájila defenzivní boje jako reakci na agresi ze strany federální armády. Podle organizace pro sledování konfliktů ACLED uskutečnily etiopské síly v srpnu a v září letošního roku několik dronových útoků na tigrajské vojenské cíle.
Organizace napsala, že nejnovější vývoj může ve federální vládě vyvolat obavy z případné další kooperace mezi TPLF a AFNM. Podle ACLED je však nepravděpodobné, že by více frakcí z aliance bylo schopno povstání, jelikož mnoho z nich bylo federální armádou v nedávné době potlačeno a jiné operují jen v konkrétních lokalitách.
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