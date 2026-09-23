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Rozhořela se další válka v Africe: povstalci zahajují ofenzívu proti etiopské armádě

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  20:17
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Tigrajští povstalci na severu Etiopie ve středu obsadili několik letišť a zahájili boje s etiopskou federální armádou. Podle agentury Reuters bojují v některých oblastech jednotky Tigrajské lidově osvobozenecké fronty (TPLF) společně se svými spojenci z protivládní aliance. Africká unie vyzvala k deeskalaci. Otevřený konflikt přichází čtyři roky po konci občanské války.

TPLF, která do roku 2018 fakticky vládla celé zemi téměř tři dekády, si v severoetiopském Tigraji zachovala silné postavení, přestože federální vláda politickou činnost fronty loni zakázala.

Etiopská armáda zahájila ofenzivu proti vzpurnému regionu Tigraj na severu země. (16. listopadu 2020)
Členové etiopských milicí míří na misi nedaleko neklidného regionu Tigraj. (9. listopadu 2020)
Addis Abeba. Demonstrace na podporu etiopského premiéra Abyi Ahmeda a proti TPLF (7. listopadu 2021)
Etiopská armáda zahájila ofenzivu proti vzpurnému regionu Tigraj na severu země. (16. listopadu 2020)
7 fotografií

Válka mezi frontou a federální armádou region mezi lety 2020 a 2022 zdevastovala a podle Africké unie si vyžádala přibližně 600 tisíc životů.

TPLF i vláda na společné hranici v posledních měsících zvyšovaly počty jednotek, což v oblasti vyvolalo obavy z další války. V neděli byla ohlášena protivládní aliance, v níž je kromě fronty dalších šest ozbrojených skupin, včetně Národního hnutí Amhara Fano (AFNM).

Milice Fano z federálního státu Amharsko, který s Tigrajem sousedí, v občanské válce bojovaly po boku vlády. V roce 2023 se ale postavily vládě v konfliktu, který si vyžádal tisíce obětí. Nyní se podle zdrojů účastní bojů na straně fronty.

Tigrajská vláda v oznámení na facebooku uvedla, že zahájila defenzivní boje jako reakci na agresi ze strany federální armády. Podle organizace pro sledování konfliktů ACLED uskutečnily etiopské síly v srpnu a v září letošního roku několik dronových útoků na tigrajské vojenské cíle.

Organizace napsala, že nejnovější vývoj může ve federální vládě vyvolat obavy z případné další kooperace mezi TPLF a AFNM. Podle ACLED je však nepravděpodobné, že by více frakcí z aliance bylo schopno povstání, jelikož mnoho z nich bylo federální armádou v nedávné době potlačeno a jiné operují jen v konkrétních lokalitách.

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