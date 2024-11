Boj proti úzkosti a stresu. TikTok zakáže dětem zkrášlující filtry

Omezení budou úspěšná ale pouze v případě, že uživatelé uvedli při registraci svůj skutečný věk. Informovala o tom ve středu média.

V následujících měsících tak uživatelé, kteří ještě nedosáhli 18 let, nebudou moci používat filtry, které jim uměle zvětší oči, rty, zjemní pleť nebo změní barvu kůže.

Omezení se také bude vztahovat na filtr s názvem „Bold Glamour“, který mění obličejové rysy tak, jak to make-up nedokáže. Filtry, jež přidávají uživatelům na fotkách králičí uši nebo psí čumáky, budou děti smět nadále používat bez omezení.

Odborníci i veřejnost se dlouhodobě obávají, jaké dopady má užívání filtrů na mladé, zejména dívky. Například ve Španělsku uspořádali průzkum mezi mladistvými, ze kterého vyplynulo, že poté, co se z aplikace odhlásí, u nich převládá větší míra stresu a pocit nižšího sebevědomí. Řada mladistvých také vypověděla, že kvůli používání filtrů jim jejich vlastní tvář připadá ošklivá.

TikTok rovněž oznámil, že zpřísnil i své systémy, aby tak omezil přístup uživatelům mladším 13 let. Do konce roku by měl spustit zkušební mechanismy, které by měly samy rozeznat, zda uživatelé uvedli falešný věk. V případě, že se mechanismy spletou, se budou moci uživatelé odvolat a požadovat nápravu.

Také Instagram nedávno představil „účty pro mladistvé“, které rodičům umožňují větší kontrolu nad tím, co dělají jejich děti na aplikaci. Součástí tohoto opatření je i možnost zablokovat dětem Instagram během nočních hodin.

Mnohé však plánované kroky TikToku nepřesvědčily. „K platformám, jako je tato, jsme velmi skeptičtí, protože v minulosti využívaly svého statusu mimo EU k tomu, aby se vyhnuly povinnostem a předpisům platným pro evropské společnosti,“ sdělila deníku El País Ana Caballerová, šéfka Evropské asociace pro digitální přechod (EADT). Podle ní je naprosto nezbytné, aby TikTok odstranil veškeré manipulativní strategie.