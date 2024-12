USA jsou blíž zákazu TikToku, soud zamítl žádost o zablokování prodeje

„Navrhovatelé neuvedli žádný případ, kdy by soud, poté co zamítl ústavní námitku proti zákonu schválenému Kongresem, nařídil pozastavení platnosti tohoto zákona, zatímco by byla podána žádost o přezkum u Nejvyššího soudu,“ uvedl soud v usnesení.

Podle zákona bude TikTok zakázán, pokud se ho ByteDance do 19. ledna nezbaví. Zákon rovněž dává vládě USA rozsáhlé pravomoci zakázat další aplikace vlastněné zahraničími společnosti, které by mohly vyvolat obavy ze shromažďování údajů o Američanech. Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že čínská kontrola nad aplikací TikTok představuje trvalou hrozbu pro národní bezpečnost.

TikTok tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti nesprávně vyhodnotilo vazby aplikace na Čínu. Argumentuje, že její systém doporučování obsahu, který na základě uživatelských preferencí, chování nebo jiných dat automaticky navrhuje obsah, který by mohl uživatele zajímat, a údaje o uživatelích jsou uloženy v USA na cloudových serverech provozovaných firmou Oracle. Rozhodnutí o moderování obsahu, která se týkají amerických uživatelů, jsou pak přijímána v USA.

Pokud Nejvyšší soud rozhodnutí nezvrátí, může současný prezident Joe Biden rozhodnout o prodloužení lhůty pro prodej o 90 dní. Nový americký prezident Donald Trump se ujme úřadu 20. ledna, a poté už bude rozhodnutí o TikToku v jeho kompetenci. Trump se v době svého prvního funkčního období v roce 2020 neúspěšně pokusil TikTok zakázat. Před listopadovými prezidentskými volbami ale prohlásil, že nedovolí zákaz TikToku. Podle firmy aplikaci nyní používá 170 milionů Američanů.