Timmy byl Tina, nevyčníval penis. Vědci „opravili“ pohlaví uhynulé velryby

  16:08
Velryba přezdívaná Timmy, jež v Německu opakovaně uvízla na mělčině a která po záchraně nakonec v moři uhynula, nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice. Informoval o tom bulvární deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera.

Mořský biolog Ritter se v dubnu vyslovoval pro to, aby se nepokračovalo v pokusech o záchranu velryby, ale aby se nechala v klidu uhynout. Nyní vědec spolu s kolegy prozkoumali fotografie uhynulého keporkaka, kterého před před týdnem vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt.

Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. (16. května 2026)
A ze snímků mršiny pořízené Bildem je podle odborníků jasné, že Timmy byla samice.

„U velrybí samice se vpravo a vlevo těsně u genitálního otvoru nachází spára mléčné žlázy. V ní jsou struky, kterými se mateřské mléko vstřikuje přímo do tlamy mladých velryb – pod vodou, což je ostatně logistické mistrovské dílo,“ řekl Ritter.

Poznamenal, že tyto spáry jsou na snímcích jasně viditelné. „Timmy byl Tina,“ uvedl. U mrtvých samců velryb, jak Ritter uvedl, naopak penis běžně vyčnívá z těla.

Podle Rittera nové zjištění vysvětluje to, proč velryba nevydávala zvuky k přilákání samic, což se u kytovců často označuje jako zpěv. Zvukové projevy uvázlé velryby nebyly zpěvem, ale pravděpodobně nářkem, je přesvědčen.

Velryba od března několikrát uvízla v mělčinách Baltského moře u německého pobřeží. Úřady sice po opakovaných pokusech vzdaly její záchranu, ale do věci se vložila soukromá iniciativa. Ta s pomocí speciálního člunu velrybu dopravila na volné moře a 2. května ji vypustila v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem. Zvíře ale nakonec uhynulo.

