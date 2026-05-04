Velryba Timmy je naživu. Po vypuštění do moře veterináři poprvé zachytili její signál

S informací o nynějším stavu Timmyho přispěchal v pondělí německý deník Bild. Zpočátku přitom panovaly obavy o jeho osudu. Velryba totiž opustila nákladní člun dříve, než veterináři plánovali, a sledovací zařízení dlouho nevysílalo žádná data. Až v pondělí ráno se objevily první signály, které podle veterinářky Kirsten Tönniesové potvrzují, že zvíře je naživu. Vysílač se aktivuje ve chvíli, kdy se Timmy vynoří na hladinu, aby se nadechl.
Samotné vypuštění se odehrálo bez zveřejněných záběrů a podrobnosti o průběhu akce zůstávají omezené. Bild píše, že velryba byla vypuštěna do moře asi 70 kilometrů od nejsevernějšího dánského města Skagen a GPS data mají pouze organizátoři mise a úřady.
Loď, která velrybu přepravovala, během cesty několikrát změnila směr a do přístavu se vrátila za policejního doprovodu kvůli obavám z protestů aktivistů.
Záchranná operace začala už v úterý, kdy se dobrovolníkům podařilo vyčerpaného tvora pomocí popruhů dostat na speciální člun se zaplavitelným prostorem. Ten běžně slouží k přepravě lodí, tentokrát však fungoval jako improvizované akvárium. Kvůli akci bylo také vyhloubeno více než sto metrů dlouhé koryto, které umožnilo přiblížení lodě k velrybě.
2. května 2026