Rusko válku vyhrálo, řekl šéf pravicové AfD. Německo by to prý mělo uznat

„Německá vláda musí konečně dospět k tomu, že chce válku ukončit. Rusko tuto válku vyhrálo. Realita dohnala ty, kteří tvrdí, že chtějí Ukrajině umožnit válku vyhrát,“ uvedl Chrupalla v rozhovoru.

Chrupalla v něm zároveň zpochybnil přínos členství Německa v NATO. Na otázku, zda chce, aby se od něj Německo odvrátilo, odpověděl, že si přeje, aby byly výrazně posíleny zájmy Evropanů.

„Dosud byla Evropa nucena realizovat zájmy Ameriky a my to odmítáme. NATO v současnosti není obrannou aliancí. Obranná komunita musí akceptovat a respektovat zájmy všech evropských zemí – včetně zájmů Ruska. Pokud to NATO nemůže zajistit, bude muset Německo zvážit, do jaké míry je pro nás tato aliance ještě užitečná,“ řekl.

Šéf AfD Scholzovi podporu nevyjádří

Německý Spolkový sněm bude v pondělí hlasovat o důvěře v kancléře Olafa Scholze. Předpokládá se, že ji nedostane a že se budou konat předčasné volby. Ty by se měly uskutečnit 23. února, tedy v předvečer třetího výročí začátku ruské invaze na Ukrajině.

Sám spolupředseda krajně pravicové strany AfD uvedl, že Scholzovi důvěru vyjadřovat nebude. „Svou finanční a vojenskou podporou Ukrajiny a hospodářským úpadkem a deindustrializací Německa ztratil mou důvěru ve svou politiku,“ prohlásil.

Podle posledních průzkumů veřejného mínění by nyní předčasné volby vyhrála opoziční konzervativní unie CDU/CSU, a její volební lídr Friedrich Merz by se tak mohl stát příštím německým kancléřem. Scholzova SPD by skončila až třetí za AfD.

„Kdo volí Merze, hlasuje pro válku“

Válka na Ukrajině se zřejmě stane jedním z hlavních témat před nadcházejícími předčasnými spolkovými volbami. Merz, jak poznamenala agentura Reuters, je ve srovnání se sociálnědemokratickým kancléřem Olafem Scholzem zastáncem ostřejšího postupu proti Moskvě. Merz se příznivě kloní i k dodávkám střel s plochou dráhou letu Taurus, které Scholz Kyjevu poskytnout opakovaně odmítl.

Podle Chrupally by zvolení Merze z Německa udělalo válečnou stranu. „Každý, kdo volí Merze, hlasuje pro válku,“ uvedl.

„Jen pokud bude Ukrajina silná, tak teprve bude (ruský prezident Vladimir) Putin připraven vyjednávat,“ řekl Merz před týdnem. „Když naše podpora zeslábne, bude válka trvat déle. Pokud bude podpora stálá, tak válka skončí rychleji,“ dodal možný budoucí německý kancléř.