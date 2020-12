Tisíce Čechů uvázly v Británii. Všichni se nás bojí, protože bychom jeli ‚z té Británie‘, říkají

Praha Většina z 80 tisíc Čechů, kteří žijí ve Spojeném království, se na Vánoce každoročně vrací do České republiky. Letos to ale kvůli pondělnímu zastavení letů z Británie nebude možné – mnozí z nich se na svátky nepodívají domů poprvé v životě. Aktuálním důvodem je nový kmen koronaviru, který se před několika dny objevil v Londýně a v jihovýchodním hrabství Kent.

„Hrstce odvážných“ se ještě podařilo proklouznout na poslední chvíli, doma je však čeká nástup do karantény. „Teď jsem přijela do Prahy,“ vydechne šťastně Kateřina Vlčková, která v Londýně pracuje pro server Huffington Post. „Vyjeli jsme autobusem včera (v neděli) v 11 dopoledne a stihli to jen tak tak. Řidiči říkali, že kdybychom vyjeli po obědě, už bychom se přes Kanál nedostali,“ líčí svou anabázi pro Lidovky.cz. „Už takhle jsme v Doveru čekali skoro hodinu, což se při vjezdu do Eurotunnelu normálně nestává.“

Stres ale neskončil ani po příjezdu do Česka. „V Plzni i Praze na nás čekala ‚menší policejní akademie‘,“ pokračuje Kateřina. V půl páté ráno museli unavení krajané vypochodovat z autobusu a začalo se kontrolovat. Šlo o pasy, kontaktní formuláře, hlavně ale o papír s informacemi ohledně izolace. Poněvadž právě přijeli ze země postižené novou mutací koronaviru, platí pro navrátilce speciální pravidla.

„Upřímně řečeno, je v tom pěkný zmatek,“ pokračuje Kateřina. „Na papíru, který jsme dostali, je, že se máme izolovat 5–7 dní, načež můžeme na test. Česká televize ale tvrdí, že možností je i 10 dní bez testu. Nikdo nám k tomu příliš informací nesdělil, tak nevím, co to má znamenat.“

Fronta kamionů před Eurotunnelem.

I přes zmatky se ale Kateřina může radovat. Je jednou z mála šťastných, komu se ještě podařilo přes Kanál „proklouznout“. To Soňa Šebestová, učitelka z České školy bez hranic v Londýně, stejné štěstí neměla. Původně měla domů odletět den před Štědrým dnem. Irská společnost Ryanair jí ale let nejdřív posunula na 24. odpoledne a hned nato přišlo oznámení premiéra Borise Johnsona o přechodu do čtvrtého stupně protiepidemického systému, který se v praxi rovná lockdownu pro celý jihovýchod Anglie.

„V současnosti se bojím hlavně svého přesunu na letiště. Let mi zatím oficiálně nezrušili, ale jsem v Londýně, který je v zóně ohrožení 4, a z té se nesmí vyjíždět. Letiště Stansted je severně od Londýna v zóně 2. Bojím se, že mi tam řeknou, že nikam neletím. Navíc jsem se měla na půl roku stěhovat, všechny věci jsem už poslala napřed do Česka,“ popisuje Soňa trochu zoufale. „Ještě jsem se nerozhodla, co vlastně udělám.“

Poprvé za hranicemi

Jiní krajané se s nestandardními Vánocemi smířili už dlouho dopředu. Poprvé ve svém životě nezavítá na svátky domů do Karlových Varů Linda North, majitelka cestovní kanceláře žijící v Londýně. „Všichni se nás teď trochu bojí, že jedeme z té Británie,“ říká Linda. „Rodičům je přece jen přes osmdesát, tak jsme se dohodli, že to takhle letos asi bude nejlepší.“

Policisté v přístavu v Doveru.

Sváteční atmosféru si původně s rodinou plánovali vynahradit v malebném severoanglickém Lake Districtu, jezerní krajině doslova jako z Pána prstenů. „To ale po Borisově projevu (kterým ministerský předseda ohlásil zpřísnění restrikcí – pozn. red.) zůstane také jen sladkou ‚plánovací‘ vzpomínkou. V sobotu jsme jako správní Londýňané ještě naskákali do auta a alespoň narychlo rozvezli dárky,“ dodává Linda. Další den už následoval zákaz vycházení s výjimkou nejnutnějších případů.

V Londýně Štědrý den stráví i další „Varačka“ Veronika Prokopová. Byť se s tím celá rodina smířila již na podzim, obrázek, který popisuje, zrovna dvakrát „vánoční“ není. „Je to tu přesně jako za prvního lockdownu (koncem března 2020 – pozn. red.). Ulice se úplně vylidnily a Evropa zavírá hranice. V supermarketech zatím jídlo je, ale Sainsbury’s (populární potravinový řetězec – pozn. red.) už ohlásil, že očekává výpadky francouzského zboží, jako jsou sýry, víno a tak dále. A do toho ještě brexit.“

Kromě České republiky hranice ostrovanům uzavřely též další evropské státy, jako je Francie, Nizozemsko, Itálie a další. Dánsko, v němž již byla také zjištěna přítomnost „britské“ mutace koronaviru, zatím pozastavilo přílety z Albionu na 48 hodin.