Demonstranti se večer sešli na náměstí bána Jelačiče. Mnozí z nich přinesli svíčky a bílé polštáře, uvedla agentura Reuters. Podle médií se ze stejného důvodu shromáždila přibližně tisícovka lidí také v Rijece, kde se vydali na protestní pochod.
Periš, bývalý sportovec a trenér, zemřel 21. října poté, co byl přijat na kliniku. Jeho smrt vyvolala v celém Chorvatsku vlnu veřejného pobouření poté, co místní média zveřejnila záběry z nemocničních bezpečnostních kamer.
Záznamy zachycují personál, jak přitlačuje polštář na připoutaného pacienta. „Kristian Josip Periš vyhledal pomoc na klinice svatého Ivana a během této hospitalizace zemřel,“ uvedl právní zástupce rodiny Leon Zrnić. „Mezitím se na veřejnost dostal záznam z bezpečnostní kamery, z něhož vyplynulo, že ho bili, škrtili, že měl zlomená žebra a v důsledku tohoto nezákonného jednání přišel o život,“ dodal.
„Viděla jsem ten záznam (z bezpečnostní kamery) a byla jsem v šoku z toho, jaké zlo se tam odehrálo,“ řekla Reuters Mirna Strugarová, která se zúčastnila protestu v Záhřebu. „Doufám, že se už nic takového nikdy nebude opakovat,“ dodala.
Chorvatské úřady při vyšetřování zadržely několik zaměstnanců nemocnice. Čtyři pracovníci jsou vyšetřováni pro podezření z vraždy zranitelné osoby za přitěžujících okolností, přičemž prokuratura rozšířila vyšetřování i na další členy personálu, kteří byli v době incidentu přítomni.