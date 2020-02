Tisíce Poláků vyšly do ulic vyjádřit podporu vládě. Reforma soudnictví podle nich justici neohrožuje

Varšava Tisíce Poláků v sobotu ve Varšavě vyšly do ulic, aby vyjádřily podporu vládě premiéra Mateusze Morawieckého. Kabinet poslední dobou čelí kritice kvůli reformě soudnictví, která podle Bruselu ohrožuje nezávislost polské justice. Podle účastníků manifestace jsou ale legislativní změny „záležitostí národní svrchovanosti“.

Vládu proto vyzvali, aby ve sporu s Evropskou unií neustupovala, napsala agentura AP.

Manifestace se odehrála jen čtyři dny poté, co prezident Andrzej Duda, spojenec vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), podepsal zákon, který podle kritiků umožní trestat soudce kritizující reformu justice prosazovanou současnou vládou.

Podle novely hrozí pokuty, disciplinární řízení nebo propuštění například těm soudcům, kteří zpochybňují kompetence k rozhodování jiných soudců. Soudci se také nově nesmí zapojovat do veřejné činnosti, která by nebyla slučitelná s principem nezávislosti soudců a soudů. Polská média kritická vůči PiS v této souvislosti často mluví o „náhubkovém“ nebo „restriktivním“ zákonu.

Polská opozice a další kritici novinek varují, že upravené předpisy umožní trestat a odvolat z funkce neposlušné soudce, kteří se staví proti změnám v justici prosazovaným současnou národně-konzervativní vládou. Dotknout by se to mohlo třeba soudců, kteří by zpochybňovali pravomoc nových kolegů dosazených takzvanou soudcovskou radou. Orgán, o jehož obsazení rozhoduje parlament ovládaný vládní PiS, má pravomoc navrhovat prezidentovi nové soudce. Právě to, že o složení této klíčové soudcovské rady přímo rozhodují politici, je jedním z hlavních důvodů, proč justiční reformu kritizuje Rada Evropy i Evropská komise.

Polskou reformu justice tvrdě kritizuje i eurokomisařka Věra Jourová. V nejnovějším rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel uvedla, že na reformách ji znepokojuje mimo jiné to, že přinášejí extrémně široké možnosti disciplinárních trestů pro soudce, čímž podle ní ohrožují jejich nezávislost. „Už to není cílený zásah proti jednotlivým černým ovcím, jak ho znají i jiné členské země EU, ale plošné bombardování. Není to žádná reforma, je to zničení,“ prohlásila eurokomisařka, do jejíž působnosti spadají evropské hodnoty a transparentnost.

Evropská komise dlouhodobě vede s Polskem řízení podle základní unijní smlouvy, neboť podle Bruselu justiční reforma iniciovaná PiS ohrožuje vládu práva v zemi. Polský deník Rzeczpospolita v této souvislosti s odkazem na nejmenované představitele napsal, že Varšavě hrozí pokuta až dva miliony eur (50 milionů Kč) denně, jestliže od nové normy neustoupí.