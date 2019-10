Tiskl a šířil letáky proti invazi vojsk Varšavské smlouvy. Polsko pochovalo Kornela Morawieckého

Rakev zahalená státní vlajkou byla v pátek vystavena v parlamentu, odkud ji později smuteční průvod přenesl do armádní katedrály ve Varšavě, kde se konala zádušní mše. Odpoledne ostatky spočinuly na vojenském hřbitově vedle bývalého premiéra Jana Olszewského, pochovaného letos v únoru.



Last farewell of Kornel #Morawiecki, Founder of the Fighting Solidarity, Senior Speaker of the #Sejm - holy mass at the Field Cathedral of the Polish Army. pic.twitter.com/DyWOWJ4zgq