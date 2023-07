Expert: V Titanu věděli, co se děje. Spadli na sebe a řítili se vstříc smrti

Ponorka Titan mohla padat do hlubiny přes minutu. Pasažéři během pádu spadli jeden na druhého a v naprosté tmě se řítili vstříc smrti. A věděli, co se děje. To odhaduje na základě výpočtů španělský inženýr a expert na ponorky José Luis Martin. „Muselo to být jako v hororu,“ myslí si.