Chybně bylo takřka vše. Úřady uzavřely vyšetřování imploze ponorky Titan

Autor: ,
  13:00aktualizováno  13:00
K destrukci ponorky Titan, ve které v červnu 2023 cestou k vraku Titaniku zahynulo pět lidí, vedla špatná konstrukce a selhání při testech plavidla. Americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) uvedl, že firma OceanGate se dopustila závažných pochybení v návrhu, konstrukci i testování ponorky, kvůli nimž plavidlo nesplňovalo požadavky na pevnost a odolnost a vykazovalo konstrukční vady.
Ponorné plavidlo společnosti OceanGate Expeditions s názvem Titan

Ponorné plavidlo společnosti OceanGate Expeditions s názvem Titan | foto: Profimedia.cz

Ponorka firmy OceanGate, která měla vozit turisty k vraku Titaniku.
Trosky z ponorky Titan vyzvednuté ze dna oceánu poblíž vraku Titaniku vykládají...
Výkonný ředitel společnosti OceanGate Stockton Rush, který pilotoval ponorku...
Trosky z ponorky Titan vyzvednuté ze dna oceánu poblíž vraku Titaniku vykládají...
15 fotografií

Zpráva dále uvádí, že ponorka Titan mohla být pravděpodobně nalezena dříve, pokud by společnost dodržela standardní postupy pro řešení nouzových situací. I když by to v tomto případě záchranu neumožnilo, ušetřilo by to čas a prostředky.

Závěry NTSB se shodují se srpnovou zprávou americké pobřežní stráže, která označila implozi Titanu za událost, jíž bylo možné předejít.

Vyšetřovací zpráva také upozorňuje, že kvůli nedostatečnému testování si společnost nebyla vědoma skutečné odolnosti plavidla ani jeho technických závad. Titan tak měl být před svou poslední plavbou vyřazen z provozu.

Ponorka byla rozdrcena tlakem vody při sestupu k vraku Titaniku v severním Atlantiku. Na palubě bylo pět lidí, včetně generálního ředitele společnosti OceanGate, kteří všichni zahynuli.

Několikadenní záchranná operace, během níž se pátralo po zmizelé ponorce, přitáhla pozornost světových médií. Trosky byly nakonec nalezeny přibližně 490 metrů od přídě Titaniku, který leží na mořském dně v hloubce asi 3800 metrů, kde spočívá od svého ztroskotání v roce 1912.

Trailery

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.