Hodinky z Titaniku se zastavily v čase 02:20, teď se vydražily za rekordní sumu

Zlaté kapesní hodinky jednoho z nejbohatších pasažérů Titaniku v sobotní aukci v Londýně vydražili za rekordních 1,78 milionu liber (asi 49 milionů korun). Jejich majitel Isidor Straus a jeho žena Ida byli mezi více než 1 500 lidmi, kteří 14. dubna 1912 nepřežili srážku lodi s ledovcem. Loď plula z britského Southamptonu do New Yorku.
Vydražené kapesní hodinky z Titaniku za rekordních 1,78 milionu liber. | foto: Zdroj: Aukční síň Henry Aldridge

Strausovo tělo bylo z vod Atlantiku nalezeno několik dní po katastrofě, mezi jeho věcmi byly také 18karátové kapesní hodinky značky Jules Jurgensen. Hodinky se zastavily v čas 02:20, tedy ve chvíli, kdy šel Titanic ke dnu.

Straus byl americký podnikatel, politik a spolumajitel obchodního domu Macy´s v New Yorku. Jeho žena údajně odmítla místo v záchranném člunu s tím, že chce zemřít po manželově boku. Tělo Idy Strausové nebylo nikdy nalezeno.

Hodinky zřejmě Strausová manželovi dala u příležitosti jeho 43. narozenin v roce 1888, jsou na nich vyryty jeho iniciály. Předmět byl později vrácen jeho potomkům, Strausův pravnuk Kennet Hollister Straus je později nechal opravit a zrestaurovat.

Vydražil se také dopis napsaný Idou Strausovou na hlavičkovém papíře Titaniku. Nový majitel za něj dal 100 tisíc liber.

Nový majitel hodinek Andrew Aldridge uvedl, že cena hodinek ilustruje trvalý zájem o příběh Titaniku. „Každý muž, žena i dítě či člen posádky měl svůj příběh, který je prostřednictvím memorabilií vyprávěn i o 113 let později,“ řekl.

