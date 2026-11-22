Titanic vyplul na svou první plavbu 10. dubna 1912 a potopil se v časných ranních hodinách 15. dubna. O život tehdy přišlo přibližně 1500 lidí.
Nejdražšími byly kapesní hodinky cestující třetí třídy Mary Manganové, které se prodaly za 250 tisíc liber (přes 7,1 milionu Kč), a diamantový prsten slavné pasažérky Lady Duff-Gordonové vydražený za 140 tisíc liber.
Dalším předmětem byl kupříkladu podrobný, vodou potřísněný dopis nalezený u těla jeho autora, cestujícího první třídy Ramóna Artagaveytia Gómeze, jenž se vydražil za 80 tisíc liber.
Zlaté hodinky se našly u těla 32leté Irky Manganové a spolu s jejími dalšími osobními věcmi byly vráceny její rodině. V nedávné době byly několik týdnů vystaveny spolu s ostatními exponáty v muzeu Titanicu v severoirském Belfastu.
Manganová se přestěhovala do Spojených států a na začátku roku 1912 se vrátila do Irska, aby navštívila rodinu. Španělsky psaný dopis Uruguayce Gómeze na oficiálním hlavičkovém papíře Titanicu podrobně líčí parník od barev nátěrů až po teplotu a počet hostů.
Mezi více než sto dalšími věcmi byl i pojistný dokument, který vynesl 27 tisíc liber, vzácné jízdenky prodané za 45 500 liber či pohlednice napsaná Jackem Phillipsem jeho sestře Else za bezmála 32 tisíc liber.
Phillips byl vedoucím radiotelegrafistou, který zůstal na svém místě, vysílal tísňové signály a pomáhal koordinovat záchranné práce, zatímco parník klesal ke dnu.
Pro dražitele Andrewa Aldridge z aukčního domu, který se nachází ve městě Devizes asi 125 kilometrů západně od Londýna, je tato podle něj „epická dražba“ důkazem trvalého celosvětového zájmu o tragický příběh lodi. Celkový výnos z aukce výrazně přesáhl jeden milion liber, řekl s tím, že velkou část z toho tvořily předměty z Titanicu.
Hodinky podle něj překonaly rekord v ceně za předmět patřící cestujícímu třetí třídy, zatímco prsten se prodal za nejvyšší částku, jaká kdy byla za šperk z potopeného parníku zaplacena.
„Zájem o tento příběh je celosvětový, moji klienti pocházejí ze všech koutů světa. Myslím, že ceny odrážejí trvalý zájem o toto téma a tím, co s těmito předměty děláme, udržujeme vzpomínky jednotlivých lidí naživu,“ dodal dražitel.