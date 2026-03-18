Ve švýcarském středisku se utrhla kabina lanovky a zřítila se ze svahu

  14:46
V lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku se utrhla kabina lanovky. Portál deníku Blick s odvoláním na svědky a získané fotografie informoval o jednom zraněném. Úřady doposud oficiálně neoznámily, zda v kabině v době nehody byli lidé.

Důvod utržení kabiny není podle policie znám. Blick nicméně napsal, že se tak stalo za silného větru. Portál 20Min poznamenal, že v areálu podle meteorologů foukal vítr o rychlosti až 84 kilometrů v hodině.

„Silně foukalo,“ uvedl jeden ze svědků. Ten také popsal náhlé trhnutí v pohybu lana a následný pád kabiny. Dodal, že lanovku sám krátce předtím použil.

Ze záběrů, které zveřejnila švýcarská média, je patrné, jak se kabina při pádu na zasněženém svahu opakovaně přetáčí.

Blick rovněž zveřejnil fotografii, o které uvádí, že na ní záchranáři zasahují u přeživšího. Svědci deníku řekli, že ho záchranáři asi 30 minut oživovali. O nejméně jednom zraněném informoval i 20Min.

Neštěstí se stalo krátce po 11. hodině. Média uvádějí, že nehoda se týkala lanovky Titlis Xpress za mezistanicí Trübsee, která se nachází ve výšce 1800 metrů nad mořem. Svědci uvedli, že u vraku kabiny byla rychle pomoc. Záchranáři navíc na místo vyslali vrtulník.

Z interaktivní mapy lyžařského střediska vyplývá, že až na několik výjimek jsou nyní všechny lanovky a vleky uzavřené. Výjimky se týkají níže položených částí střediska.

