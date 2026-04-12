Tlačenice v haitské Citadelle Laferriere si vyžádala nejméně 30 mrtvých

Nejméně 30 lidí zemřelo v sobotu při tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferriere na severu Haiti, přičemž úřady varují, že počet obětí může ještě vzrůst.

Šéf místní civilní ochrany Jean-Henri Petit řekl, že pevnost byla v sobotu plná studentů a návštěvníků, kteří se přišli zúčastnit každoroční oslavy památky, která byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

Haitský premiér Alix Didier Fils-Aimé ve svém prohlášení uvedl, že "vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým rodinám a ujišťuje je o své hluboké solidaritě v této době smutku a velkého utrpení". Dodal, že oslav Citadely se zúčastnilo mnoho mladých lidí, ačkoli podrobnosti o obětech nebyly zveřejněny. Petit uvedl, že smrtící panika propukla u vchodu a katastrofu ještě zhoršil déšť.

Neštěstí se odehrálo v době, kdy se Haiti potýká s rozsáhlým násilím páchaným gangy, které masakrují civilisty, a také se stále více smrtícími zásahy bezpečnostních sil. Ostrovní stát, považovaný za nejchudší na západní polokouli, se kromě toho v posledních letech stal místem různých katastrof. Jenom zemětřesení v roce 2021 si vyžádalo na 2000 obětí.

