Tlak na odchod Matoviče sílí. Slovenský premiér zatím nenaznačil, jak by ještě mohl zachránit svou vládu

BRATISLAVA/PRAHA Je to už víc než týden, co na Slovensku trvá krize ve vládě premiéra Igora Matoviče. Její řešení je sice stále v nedohlednu. Nicméně rozpad stávající čtyřčlenné koalice pravého středu, která vznikla teprve před rokem, se jeví jako stále pravděpodobnější.

Hlavní konflikt se odehrává mezi Matovičovým hnutím Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a pravicově-liberálním uskupením Sloboda a solidarita (SaS) vicepremiéra a ministra hospodářství Richarda Sulíka.



SaS v minulých dnech vyzvala premiéra k demisi a dala mu na to několikadenní lhůtu. Pokud Matovič na její požadavek nepřistoupí, hodlají ministři za SaS odejít z vlády. Jejich šéf Sulík k tomu včera po jednání kabinetu uvedl, že pokud se do začátku příštího týdne nic zásadního nestane, byl na něm naposledy. Dodal také, že už příští středu se objednal k prezidentce Zuzaně Čaputové, aby mohl do jejích rukou podat svou demisi.

Důvodem sporů ve vládě jsou rozdílné pohledy na řešení koronavirové pandemie, která v minulých týdnech zasáhla Slovensko v plné síle. Premiér v reakci na nedostatek volných lůžek v nemocnicích i zmatky při registraci na očkování objednal dva miliony dávek ruské vakcíny Sputnik V.

Učinil tak přesto, že s tím někteří jeho partneři v koalici nesouhlasili. Liberálové a menší strana Za ľudí, kterou kdysi založil bývalý prezident Andrej Kiska, kvůli tomu požadovali demisi ministra zdravotnictví Marka Krajčího. Ministr nakonec jejich tlaku ustoupil a rezignoval.

Matovič ovšem vzápětí uvedl, že Sputnikem V se bude na Slovensku očkovat bez ohledu na to, kdo bude ministrem. SaS a Za ľudí v tom spatřovaly porušení předchozích dohod a začaly požadovat odchod samotného premiéra.

Pokud by Matovičův kabinet opustila pouze jedna z těchto stran, měla by zbytková koalice i nadále většinu v parlamentu. Jestliže by ale odešly jak strany SaS i Za ľudí, měla by už pouze 70 mandátů. Ve 150členné Národní radě by jí k většině chybělo aspoň šest křesel. Matovič by se pak mohl pokusit získat podporu několika nezařazených zákonodárců, mezi nimiž jsou i někteří, kteří se dostali do parlamentu na kandidátce pravicově-extremistické strany Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotleby.

Sám Matovič zatím nenaznačil, jaký bude jeho další postup. V úterý byl o vzniklé situaci informovat prezidentku Čaputovou. Ta ovšem poté uvedla, že premiér prý žádné konkrétní řešení pro vzniklou krizi nepředstavil.



Matovičovo OĽaNO podle všeho svého lídra a zakladatele nadále podporuje. Představitelé hnutí považují odchod ministra zdravotnictví Krajčího, jenž čelil kritice kvůli nezvládnutí pandemie, za dostatečný krok, jak vyjít vstříc dosavadním partnerům. Podobný postoj zastává v aktuální krizi i čtvrtá vládní strana, populistické hnutí Sme rodina, jež vede současný předseda slovenského parlamentu Boris Kollár.

Pokud by Matovič oproti očekávání přesto na požadavky dosavadních partnerů přistoupil a odešel, mohl by ho podle Denníku N následovat v čele vlády někdo z trojice Eduard Heger, Jaroslav Naď či Gábor Grendel. Heger je ministrem financí, Naď vede ministerstvo obrany. Grendel je jedním z místopředsedů parlamentu. Šéf SaS Sulík již dříve naznačil, že jestliže by Matovič odešel z vlády, následoval by ho i on.

Pak se ovšem nedá vyloučit ani širší obměna vlády, jež by se mohla stát podmínkou pro další pokračování dosavadní koalice. Skončit by mohl například i současný šéf diplomacie Ivan Korčok, který premiéra ostře kritizoval za objednávku ruských vakcín, když je označil za „nástroj hybridní války“.