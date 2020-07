Tlak na Portland zesiluje, Trump tam pošle další federální policisty. Neustoupíme, vzkazují demonstranti

PORTLAND/PRAHA Americkým Portlandem nadále cloumají nepokoje. Federální vláda se tak rozhodla, že posílí posádku bezpečnostních sil, které vyslala do města v polovině července. Jejich přítomnost však protesty jen zesiluje.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondělí rozhodla, že pošle dalších sto federálních policistů do oregonského Portlandu - města, ve kterém již více než dva měsíce probíhají nepřetržitě protesty proti policejní brutalitě. Podle informací deníku The Washington Post podobný krok prý zvažuje i ministerstvo vnitřní bezpečnosti a případně by do půlmilionové metropole poslalo dalších padesát pracovníků pohraniční stráže.

„Administrativa zvažuje přísnější a tvrdší postup v nočních střetech s demonstranty, vandaly a výtržníky,“ zjistil americký list. Rozhodnutí poslat do města další federální jednotky přišlo prý již minulý týden a do Portlandu by ozbrojenci měli dorazit ve čtvrtek v noci. Otázkou zůstává, zda nedojde jen k výměně stávajícího kontingentu 114 federálních agentů, kteří do města dorazili v půlce července.

Jednotky, které v současnosti ve městě ochraňují budovu federálního soudu, běžně působí například na palubě letadel či ochraňují svědky při federálních případech nebo i americké atlety během Olympijských her. Do Portlandu je administrativa prezidenta Trumpa vyslala jako ostrou reakční sílu poté, co se se demonstranti při několika protestech, které odstartovala smrt černocha George Floyda, dostali do budovy federálního soudu.



Prezident Trump, který se dlouhodobě staví do pozice ochránce „práva a pořádku“, viděl vyslání ozbrojenců jako ideální lék na chaos v ulicích. Plán Bílého domu na uklidnění situace se však nenaplnil. Federální policejní jednotky do Portlandu nepřinesly smír, ale jen další úroveň nepokojů. Protesty sílí každým dnem a demonstranti mají den ode dne lepší vybavení.



„Pokaždé když jdeme ven, zlepšujeme se,“ uvedl pro deník The Washington Post sedmadvacetiletý Gregory McKelvey, který v Portlandu organizuje protesty. „Když před vámi poprvé dopadne zábleskový granát, utíkáte. Po chvíli ale zjistíte, že vybouchl a vám se nic nestalo. A tak příště už před ním neutíkáte. Lidé se začínají navzájem držet a říkají: ‚Ne, my neustoupíme.‘“



Agresivitu a vyšší odolnost demonstrantů potvrzují i zprávy samotných federálních agentur. Podle deníku The New York Times protestující na často používaný slzný plyn a zábleskové granáty odpověděli vlastními zbraněmi – pyrotechnikou a laserovými ukazovátky. Výbuchy rachejtlí během víkendu zranily podle ministerstva vnitřní bezpečnosti „několik členů sboru“.



Problém s ozbrojenci ve městě ale nemají jen demonstranti. Jejich stažení požaduje i samotné vedení Portlandu v čele se starostou Tedem Wheelerem, který se pravidelně účastní protestů a minulý týden jej během jednoho z nich zasáhla dávka slzného plynu. Proti přítomnosti federálních jednotek protestovala i guvernérka Oregonu Kate Brownová, které se především nelíbil počáteční přístup policistů k demonstrantům. Ozbrojenci v uniformách bez insignií totiž zatýkali protestující a nakládali je do neoznačených dodávek.



Strach v dalších městech

Dění v Portlandu sledují napjatě celé Spojené státy a především starostové měst, ve kterých probíhají podobné rasové nepokoje a protesty proti policejní brutalitě, jako je washingtonský Seattle, coloradská Aurora či texaský Austin. V posledním jmenovaném městě došlo během víkendových protestů ke střelbě a jeden demonstrant zemřel.



Kvůli obavám, že prezident pošle do města federální agenty, pokud se situace vyostří, zorganizovali občané Seattlu během víkendových protestů tzv. „Zeď z maminek“. Ve snaze zklidnit situaci se po vzoru portlandských maminek i zde postavily ženy mezi policii a demonstranty.



„Některé mamky byly zraněné, když se snažily dostat mezi protestující a pořádkové síly,“ uvedla pro Seattle Times Christine Edgarová, která se na iniciativě podílí. „Vše vzniklo narychlo, tak jsme ani neměly strategii. Ale jsem hrdá, že máme tolik statečných maminek, které se nebály semknout ruce a postavit se násilí.“