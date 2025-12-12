„Zdravím všechny, jmenuji se Roman, je mi 11 let. Pocházím z Ukrajiny a nyní žiji ve Lvově. 14. července 2022 jsme s matkou byli ve Vinnycji na klinice, když oblast zasáhly tři ruské rakety. A to bylo naposledy, co jsem svou matku viděl a mohl se s ní rozloučit,“ popsal chlapec, který při útoku utrpěl velmi těžká zranění.
Tlumočnice a asistentka místopředsedy Evropského parlamentu při překládání Romanova příběhu do angličtiny nedokázala potlačit slzy. Žena se za svou emotivní reakci omluvila. Několik následných poznámek tak přeložila její kolegyně.
„Viděl jsem ji pod kameny. Jediné, co jsem viděl, byly její vlasy. Pohladil jsem ji po nich a začal se plazit pryč z ruin,“ líčil dále chlapec. Vzpomínal také, že skončil v kómatu, podstoupil celkem 36 operací, tři roky náročné léčby a rehabilitaci v Německu.
„Chci vám říct, že společně jsme silnější. Nikdy se nevzdávejte a pomozte ukrajinským dětem,“ vzkázal nakonec Roman.
Chlapec tragický zážitek popsal v rámci promítání tří dokumentů o ukrajinských dětech zasažených válkou. V Evropském parlamentu se mimo jiné promítal snímek Children for Putin o násilné deportaci dětí do Ruska.
Ruský útok na Vinnycju ve střední části Ukrajiny si v červenci před třemi lety vyžádal nejméně 23 obětí včetně tří dětí. Přes sto lidí bylo zraněných.
Roman utrpěl popáleniny na 45 procentech kůže a měl poškozené orgány. Lékaři se zpočátku domnívali, že nebude schopný sám chodit. Podařilo se mu ale vrátit do školy i obnovit své záliby – společenské tance a hru na bajan, zmínil server Ukrajinska pravda.
Pro svou sílu se dokonce stal námět studentského filmu na Londýnské univerzitě, který na začátku letošního roku shlédl i tehdejší papež František.
|
14. července 2022