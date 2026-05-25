Na sloupu a dalších místech v okolí se našly stopy kapsaicinu, látky způsobující pálivost chilli papriček.
Hasiči uvedli, že 26 mužů a žen ve věku od 20 do 80 let si stěžovalo na náhlé bolesti v krku a nevolnost a kromě jednoho skončili všichni v nemocnici.
Podle úřadů byli při vědomí a měli mírné příznaky. Na místo dorazily desítky hasičských vozů a sanitek a okolní silnice byly dočasně uzavřeny.
Na záběrech je vidět hasiče a osoby v ochranných oblecích, jak pomáhají lidem a některé z nich vynáší z budovy.