Muž rozprášil v centru Tokia neznámou látku, přes dvacet lidí hospitalizovali

Autor: ,
  16:28
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
V blízkosti luxusního obchodního domu v prestižní tokijské nákupní čtvrti Ginza se u více než 20 lidí objevily bolesti v krku poté, co tam někdo rozprášil neznámou látku. Úřady už incident vyšetřují a po pachateli pátrají. Neznámý muž podle policejních zdrojů nastříkal na sloup poblíž bankomatu u nákupního komplexu Ginza Six neznámou látku a poté z místa činu utekl.

Na sloupu a dalších místech v okolí se našly stopy kapsaicinu, látky způsobující pálivost chilli papriček.

Hasiči a záchranáři zasahují na u luxusního obchodního domu v prestižní tokijské nákupní čtvrti Ginza, kde někdo rozprášil neznámou látku. U několika lidí se objevily bolesti krku. (25. května 2026)
Hasiči a záchranáři zasahují na u luxusního obchodního domu v prestižní tokijské nákupní čtvrti Ginza, kde někdo rozprášil neznámou látku. U několika lidí se objevily bolesti krku. (25. května 2026)
Hasiči a záchranáři zasahují na u luxusního obchodního domu v prestižní tokijské nákupní čtvrti Ginza, kde někdo rozprášil neznámou látku. U několika lidí se objevily bolesti krku. (25. května 2026)
Hasiči a záchranáři zasahují na u luxusního obchodního domu v prestižní tokijské nákupní čtvrti Ginza, kde někdo rozprášil neznámou látku. U několika lidí se objevily bolesti krku. (25. května 2026)
14 fotografií

Hasiči uvedli, že 26 mužů a žen ve věku od 20 do 80 let si stěžovalo na náhlé bolesti v krku a nevolnost a kromě jednoho skončili všichni v nemocnici.

Podle úřadů byli při vědomí a měli mírné příznaky. Na místo dorazily desítky hasičských vozů a sanitek a okolní silnice byly dočasně uzavřeny.

Na záběrech je vidět hasiče a osoby v ochranných oblecích, jak pomáhají lidem a některé z nich vynáší z budovy.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.