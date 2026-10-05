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Pršelo sedmatřicet dní v řadě. Tokio zažilo nejdelší sérii deště od začátku měření

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  11:56aktualizováno  11:56
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V Tokiu o víkendu skončila série deštivého počasí, která trvala rekordních 37 dní. Japonská meteorologická služba v pondělí uvedla, že hlavní město Japonska zažilo nejdelší nepřetržitou řadu deštivých dnů od začátku měření v roce 1886.

Déšť v Tokiu trval od 27. srpna do 2. října. Sobotní a nedělní slunné počasí podle japonských meteorologů tuto sérii ukončilo.

V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala rekordních 37 dní. (30. září 2026)
V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala rekordních 37 dní. (29. září 2026)
V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala 37 dní. (29. září 2026)
V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala 37 dní. (29. září 2026)
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Od začátku září ve městě spadlo 696,5 milimetru srážek, což je více než trojnásobek běžného množství za toto období. Tokio přitom obvykle zažívá období dešťů v červnu.

Silné srážky v létě opakovaně zasáhly Tokio a jeho širší metropolitní oblast a způsobily také rozsáhlé záplavy.

Podle odborníků klimatická změna způsobená emisemi z fosilních paliv zvyšuje množství vlhkosti v atmosféře, a tím i pravděpodobnost vydatných srážek.

Letošní počasí ovlivňuje také klimatický jev El Niňo, který mění proudění větru, tlakové poměry a rozložení oblačnosti. V některých oblastech může přinášet vydatné deště, zatímco jinde přispívá k suchu.

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