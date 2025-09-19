Hlinka byl podle Masaryka hlupák, všímají si Slováci. Otevření obálky u nich rezonuje

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se v dopise, jehož obsah se Češi v pátek dozvěděli v přímém přenosu z Lán, krátce dotkl i Slováků. Vzpomněl totiž kněze Andreje Hlinku, zakladatele krajně pravicové Hlinkovy lidové slovenské strany. Označil ho za hlupáka, který udělal chybu s Maďary. „Ale musíme mu odpustit,“ zapsal si Masarykův syn Jan.
Kněz Andreje Hlinku, zakladatel krajně pravicové Hlinkovy lidové slovenské strany, na archivním snímku. (27. října 2007)

Masaryk se v pětistránkovém dopise vyjadřuje k tomu, jak by se vedení mladé mnohonárodnostní republiky mělo chovat k jejím občanům. Ke Slovákům je tam jedna věta, alespoň podle toho, co zatím odborníci zjistili. Slovenský klerofašista je podle ní hlupák, který udělal chybu s Maďary. Ale musí se mu odpustit, nabádal Masaryk.

Hlinka se na podzim 1919 vydal s požadavkem na slovenskou autonomii na mírovou konferenci do Paříže, a to bez jakéhokoli pověření a s falešnými cestovními doklady. Za to si v Československu vysloužil obvinění z vlastizrady a pětiměsíční věznění. Ve 30. letech 20. století se Hlinkova lidová strana vzhlížela ve fašizujících režimech v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Rakousku.

Po roce 1936 vytyčila nacismem inspirované heslo „Jeden národ, jedna strana, jeden vůdce“. Po Hlinkově smrti v srpnu 1938 si jeho jméno přivlastnila i polovojenská organizace Hlinkovy gardy, která byla jedním z pilířů autoritářského režimu válečného Slovenského státu.

První československý prezident v posledních letech svého života psal i o Němcích. „Dejte Němcům, co si zaslouží, ale ne víc,“ apeloval v době, kdy se německý nacistický vůdce Adolf Hitler dral k moci.

Masaryk zemřel v roce 1937 a v dopise, který v pátek v živém vysílání Českého rozhlasu přečetla historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, psal i o tom, že chce, aby mu po smrti vystrojili „funus“. Věřil také, že jeho následníci vědí, co mají dělat.

Před 100 lety

