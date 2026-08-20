Poničilo asi šedesát domů. Jiné tornádo řádilo ve východoněmecké spolkové zemi Braniborsko. V Porýní-Falci při bouřce zemřela žena, v durynské obci Georgenthal zemřel muž, na kterého při bouři spadly části stromu.
Jak silné tornádo nad Hesenskem bylo, meteorologové teprve analyzují. Wetzlarští hasiči informovali, že na některých domech vichr pouze strhl tašky, na jiných jsou zničené celé střechy. Jejich části odnesl až sto metrů daleko. Podle hasičského sboru bylo ve Wetzlaru poškozeno přibližně šedesát domů.
Škody jsou hlášené také z obce Solms západně od Wetzlaru, kde silný vítr u některých domů nadzvedl celé krovy. Část domů je tam proto nyní neobyvatelná.
„Všechno se točilo, věci létaly vysoko,“ popsal obyvatel Solmsu Stefan Schäffl. „Držel jsem se zábradlí, aby mě to neodfouklo,“ dodal.
Tornádo zasáhlo také městečko Fürstenwalde ležící východně od Berlína. V jednom rodinném domku zlomený kmen stromu prorazil střechu a uvázl ve stropě kuchyně. Kromě dalších domů jsou škody také na autech zasažených polámanými stromy.
„Událost ve Fürstenwalde byla nepochybně tornádo,“ potvrdila německá meteorologická služba na dotaz DPA. Policejní středisko v Postupimi hlásilo i případy stromů spadlých na automobily.
Několik lidí bylo zraněno, uvedl dnes starosta Fürstenwalde Matthias Rudolph. „Trvalo to jen chvíli. Všechny to překvapilo,“ popsal starosta města s přibližně čtyřiatřiceti tisíci obyvateli.
Ve Waldorfu ve spolkové zemi Porýní-Falc vyvrácený strom zasáhl přístřešek, v němž se před bouří uchýlily dvě ženy. Nepřízeň počasí je zastihla na procházce. Jedna z nich zemřela, druhou záchranáři odvezli do nemocnice.
V obci Georgenthal v pohoří Durynský les ve východní části Německa ve čtvrtek ráno muže zasáhly padající větve stromu, na následky zranění zemřel. Podle policejní mluvčí se neštěstí stalo, když vedl 40letý muž své dítě do školky. Dítě zraněno nebylo.
Kvůli bouřkám vyjížděli hasiči ve středu večer a v noci na dnešek také v Durynsku a Bavorsku. V bavorském Kronachu museli nechat vyklidit venkovní prostory zábavního areálu. Asi 3,5 tisíc lidí se muselo stáhnout do pivnic, kde mohla zábava pokračovat.