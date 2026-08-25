Domy bez střech i bez zdí. Na jihu Francie odhalují po řádění tornáda obraz zkázy

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  14:23aktualizováno  14:23
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Tornádo zasáhlo francouzský region Aude a zanechalo za sebou rozsáhlé škody....

Tornádo zasáhlo francouzský region Aude a zanechalo za sebou rozsáhlé škody. Nejhůře dopadla obec Pomas, kde živel poškodil přibližně 300 domů (25. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Tornádo zasáhlo francouzský region Aude a zanechalo za sebou rozsáhlé škody....
Tornádo zasáhlo francouzský region Aude a zanechalo za sebou rozsáhlé škody....
Tornádo na jihu Francie. V obci Pomas poničilo přes 300 domů a zranilo 41 lidí....
Tornádo na jihu Francie. V obci Pomas poničilo přes 300 domů a zranilo 41 lidí....
12 fotografií
V podhůří Pyrenejí v jižní Francii se vzpamatovávají z pondělního řádění ničivého tornáda. V obci Pomas poškodilo tři sta domů a zranilo 41 lidí. Bouře v oblasti ochromily dopravu i dodávky elektřiny. Fotografové den poté zachytili spoušť, kterou po sobě živel zanechal.
Pomas

Pomas

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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