25. srpna 2026 14:23, aktualizováno 14:23
Domy bez střech i bez zdí. Na jihu Francie odhalují po řádění tornáda obraz zkázy
V podhůří Pyrenejí v jižní Francii se vzpamatovávají z pondělního řádění ničivého tornáda. V obci Pomas poškodilo tři sta domů a zranilo 41 lidí. Bouře v oblasti ochromily dopravu i dodávky elektřiny. Fotografové den poté zachytili spoušť, kterou po sobě živel zanechal.
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Komentář
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