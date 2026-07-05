Na jihu Francie kvůli požáru evakuují pět tisíc lidí. Tour de France bude bez diváků

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  19:47aktualizováno  19:47
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Francouzský departement Východní Pyreneje sužuje rozsáhlý požár. (5. července...

Francouzský departement Východní Pyreneje sužuje rozsáhlý požár. (5. července 2026) | foto: ČTK

Francouzský departement Východní Pyreneje sužuje rozsáhlý požár. (5. července...
Francouzský departement Východní Pyreneje sužuje rozsáhlý požár. (5. července...
Francouzský departement Východní Pyreneje sužuje rozsáhlý požár. (5. července...
Francouzský departement Východní Pyreneje sužuje rozsáhlý požár. (5. července...
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Až pět tisíc lidí evakuují úřady na jihu Francie, kde v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu departementu Východní Pyreneje vypukl rozsáhlý požár. Ten se s podporou silného větru, vysokých teplot a mimořádného sucha v noci a v neděli rozšířil až na plochu 1 650 hektarů.

Dva lidé utrpěli zranění a jsou ve vážném stavu. Kvůli požáru se také třetí etapa cyklistického závodu Tour de France uskuteční bez diváků.

„Všichni, kteří bydlí v obcích horského masivu Aspres, se spořádaně a postupně evakuují,“ řekl na tiskové konferenci v Perpignanu prefekt departementu Pierre Regnault de la Mothe.

Prefekt už v noci požádal starosty tří obcí v bezprostřední blízkosti požáru, aby obyvatele rozptýlených obydlí na samotách shromáždili na svých radnicích.

S rozsáhlým požárem v oblasti obce Trévillach, která leží asi 35 kilometrů západně od Perpignanu, v současné době bojuje na 700 hasičů, 200 pozemních vozidel a zhruba deset letadel a vrtulníků.

Jeden z hasičů a jeden obyvatel vesnice jsou podle tamní prefektury ve vážném stavu, zatímco oheň znovu nabral na síle. Úřady zároveň uzavřely v tomto pyrenejském podhůří řadu silnic.

Požár navíc zuří asi 40 kilometrů vzdušnou čarou od obce Les Angles, kde je na pondělních 17:00 plánován dojezd třetí etapy letošního ročníku cyklistického závodu Tour de France.

Tato etapa, se startem ve španělském Granollers a délkou 196 kilometrů, se po vyhodnocení situace nakonec bude konat, ale část, která se jede na francouzském území, bude bez diváků.

Regnault de la Mothe tak uvedl, že provoz na trati bude určen pouze pro závodníky a vozidla nezbytná pro organizaci Tour de France. Tato opatření úřady zavedou kvůli nasazení záchranných složek.

Požár vypukl náhle v sobotu kolem 22:30. V poledne téhož dne začal v tomto nejjižnějším departementu pevninské Francie opět platit oranžový, tedy druhý stupeň výstrahy před horkem s teplotami až 40 stupňů Celsia.

Další velký lesní požár, který vypukl ve čtvrtek v témže departementu východně od Perpignanu, si ve čtvrtek vyžádal evakuaci třech tisíc lidí ze dvou obcí v blízkosti středomořského pobřeží. Hasičům se jej v pátek podařilo uhasit.

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez v pátek vyjádřil značné znepokojení nad tím, že sezona lesních požárů letos v zemi začala o měsíc dříve, než bývá obvyklé. Politik to řekl při návštěvě oblasti jiného rozsáhlého požáru v sousedním departementu Aude, který za 48 hodin zachvátil 900 hektarů půdy.

Světová meteorologická organizace (WMO) koncem června varovala, že rekordní teploty, které v druhé polovině měsíce sužovaly západní Evropu včetně většiny francouzského území, mohou zvýšit riziko lesních požárů kvůli velmi nízké vlhkosti vzduchu a vysušené vegetaci.

2. července 2026
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Na jihu Francie kvůli požáru evakuují pět tisíc lidí. Tour de France bude bez diváků

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