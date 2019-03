Transgenderový aktivista si měl zapálit dům, aby předstíral zločin. Uhořeli 2 psi a 3 kočky

JACKSON/PRAHA Při požáru v domě transgenderového muže a aktivisty za práva homosexuálů zemřeli dva němečtí ovčáci a tři kočky. Policie případ původně vyšetřovala jako zločin z nenávisti. Ukázalo se však, že si muž podpálil dům sám, možná proto, aby v důsledku opět získal dřívější popularitu ve svém městě.

Když v roce 2017 vyhořel dům Nikkiho Jolyho, FBI začala případ vyšetřovat jako útok z nenávisti. Joly je totiž transgender muž a aktivista za práva homosexuálů a dostával výhrůžky po celou dobu jeho života v relativně konzervativním městě Jackson. Nejen že při požáru shořel celý dům, ale zahynulo také pět zvířat.



Aktivistovi se během šesti měsíců, které zločinu předcházely, podařilo otevřít první komunitní homosexuální centrum, uspořádal gay festival a v rámci prosadil místní zákony proti diskriminaci homosexuálů. Za všechny jeho úspěchy jej místní noviny jmenovaly občanem roku.

O to větší bylo překvapení, když se na začátku února ukázalo, že požár byl skutečně založen úmyslně, ale ne z nenávisti. Zadrženým podezřelým se stal sám občan roku Nikki Joly. Oznámení podle Detroit News šokovalo jak podporovatele, tak odpůrce hnutí za práva gayů.

„Je to ostudné“ uvedl pro média Travis Trombley, homosexuál žijící ve městě Jackson, který pomáhal Jolymu prosadit zákony proti diskriminaci. „Jak to mohl udělat komunitě, do které investoval tolik?“

Proč čtyřiapadesátiletý Jolly zapálil dům, zůstává nejasné. Budovu totiž nevlastnil, takže ani nezískal peníze z pojistky. V domě navíc uhořeli dva jeho němečtí ovčáci a tři kočky. Podle jeho obhájce je nedostatečný motiv zarážející.

Samotné policejní vyšetřování však ukázalo jisté náznaky. Dva lidé z místního kostela, se kterým Joly spolupracoval a kde vzniklo komunitní centrum, uvedli pro policii zajímavé detaily. Transgenderový aktivista prý byl nespokojený s tím, že upadá jeho věhlas v rámci hnutí za práva homosexuálů od té doby, co prosadil nové zákony. Kontroverze opadly a neproběhly ani žádné velké protesty proti jacksonskému Pochodu hrdosti.

Jeho obhájce však tvrdí, že tento motiv nedává smysl, jelikož pozornosti měl jeho klient až dost. „Nedává to smysl,“ sdělil právník. „Vždyť byl jmenován občanem roku. I před požárem měl dost mediálního zájmu.“

Stopy benzínu a těla zvířat

Když podle vyšetřovatelů v domě propukl požár, nebyl doma ani Joly, ani jeho přítelkyně. Budova však prázdná nebyla. Sousedé, kteří věděli, že pár má několik zvířat, se rozhodli, že je zachrání, a vykopli vchodové dveře. Vevnitř však již byl moc velký žár na to, aby mohli vstoupit. Když se pak hasiči pokoušeli dostat dovnitř, zadní vchod blokovalo tělo jednoho ze psů.

V domě pak byla nalezena i další těla zvířat. Hasičský vyšetřovací tým však nalezl ve všech pěti místnostech dvouposchoďového domu první důkaz – stopy benzínu. Ty později objevili policisté i na oblečení samotného Jolyho, který však tvrdil, že se polil, když lil palivo do sekačky.

Obyvatelé města následně vybrali 58 tisíc dolarů (1,3 miliony korun), aby Jolymu pomohli překonat krizi. Teď někteří z nich chtějí své dary zpět. „Cítím se, jako bych byl využit k podvodu,“ uvedl pro média Jeff Graves, který pro Jolyho uspořádal dobročinnou akci. „Bolelo to a stále bolí.“ Soud o Jolyho případu rozhodne 8. března.