Policejní zdroj uvedl, že policie muže rychle zadržela. Skutky se staly kolem 10:30 v obcích Trappes a La Verrière, které leží západně od hlavního města. Podle úřadů jsou na místě záchranné složky.
„Všechny síly bezpečnostních složek a justice byly plně mobilizovány. Národní protiteroristické státní zastupitelství oznámilo, že situaci sleduje,“ uvedl premiér Sébastien Lecornu, který události označil za „velmi závažné“.
Střelec byl zadržen v obci Coignieres v departementu Yvelines západně od francouzského hlavního města. Trappes, La Verrière a Coignières jsou součástí společenství obcí Saint-Quentin-en-Yvelines.
Národní protiteroristická prokuratura (PNAT) oznámila, že případ převzala a zahájila vyšetřování ve věci „vraždy v souvislosti s teroristickým činem, přičemž přitěžující okolností je skutečnost, že skutky byly spáchány na základě skutečné či domnělé příslušnosti k určité rase, etniku, národu nebo náboženství“. Střelec byl zadržen a vzat do policejní vazby.
„V různých částech města padlo mnoho výstřelů,“ řekl starosta Trappes Ali Rabeh a popsal střelce, který „zjevně střílel náhodně a chtěl způsobit masakr“. Potvrdil také, že jednou ze zraněných je 12letá dívka. Dodal, že střelec bydlel v nedalekém městě.
„Naše myšlenky jsou s oběťmi, jejich rodinami a všemi obyvateli departementu Yvelines. V této strašlivé zkoušce stojí národ při nich,“ uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron a zároveň vyjádřil vděčnost příslušníkům bezpečnostních složek, kteří pachatele dopadli.
Bezpečnostní složky se přitom ve Francii nyní připravují na očekávané mohutné sobotní protesty, přičemž na sociálních sítích se opět množí výzvy k násilnostem a rabování.