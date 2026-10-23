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Jeden mrtvý, vážně zraněné dítě. Střelbu u Paříže řeší policie jako terorismus

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  14:59aktualizováno  14:59
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Nejméně jednoho mrtvého a čtyři raněné si v pátek dopoledne vyžádala střelba na předměstí Paříže. Případ převzala protiteroristická prokuratura (PNAT). Podle ní muž v obci Trappes střílel z automobilu a později byl zatčen. Místní starosta řekl, že pachatel střílel náhodně a chtěl způsobit masakr. Při incidentu v La Verrière bylo zraněno 12leté dítě.

Policejní zdroj uvedl, že policie muže rychle zadržela. Skutky se staly kolem 10:30 v obcích Trappes a La Verrière, které leží západně od hlavního města. Podle úřadů jsou na místě záchranné složky.

Policisté zasahují na místě střelby na pařížském předměstí Trappes. (23. října 2026)
Policisté zasahují na místě střelby na pařížském předměstí Trappes. (23. října 2026)
Policisté zasahují na místě střelby na pařížském předměstí Trappes. (23. října 2026)
Policisté zasahují na místě střelby na pařížském předměstí Trappes. (23. října 2026)
5 fotografií

„Všechny síly bezpečnostních složek a justice byly plně mobilizovány. Národní protiteroristické státní zastupitelství oznámilo, že situaci sleduje,“ uvedl premiér Sébastien Lecornu, který události označil za „velmi závažné“.

Střelec byl zadržen v obci Coignieres v departementu Yvelines západně od francouzského hlavního města. Trappes, La Verrière a Coignières jsou součástí společenství obcí Saint-Quentin-en-Yvelines.

Národní protiteroristická prokuratura (PNAT) oznámila, že případ převzala a zahájila vyšetřování ve věci „vraždy v souvislosti s teroristickým činem, přičemž přitěžující okolností je skutečnost, že skutky byly spáchány na základě skutečné či domnělé příslušnosti k určité rase, etniku, národu nebo náboženství“. Střelec byl zadržen a vzat do policejní vazby.

„V různých částech města padlo mnoho výstřelů,“ řekl starosta Trappes Ali Rabeh a popsal střelce, který „zjevně střílel náhodně a chtěl způsobit masakr“. Potvrdil také, že jednou ze zraněných je 12letá dívka. Dodal, že střelec bydlel v nedalekém městě.

„Naše myšlenky jsou s oběťmi, jejich rodinami a všemi obyvateli departementu Yvelines. V této strašlivé zkoušce stojí národ při nich,“ uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron a zároveň vyjádřil vděčnost příslušníkům bezpečnostních složek, kteří pachatele dopadli.

Bezpečnostní složky se přitom ve Francii nyní připravují na očekávané mohutné sobotní protesty, přičemž na sociálních sítích se opět množí výzvy k násilnostem a rabování.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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