‚Třásl se a měl hlavu v dlaních.‘ Kdo je zadržený novinář, kvůli kterému Bělorusko poslalo letadlo na zem?

Minsk / Praha Světovou politickou scénu v závěru víkendu zasáhla hodně nepříjemná událost. Běloruské úřady odklonily let společnosti Ryanair z Řecka do Litvy, aby mohly zadržet běloruského novináře Romana Prataseviče. Kdo je mladý žurnalista a proč si dalo Bělorusko s jeho zatčením takovou práci?

V Athénách nasedl do letadla směr litevský Vilnius, kde žije. Do cílové destinace už ale nedorazil. Politický aktivista a novinář Roman Pratasevič byl totiž během letu zadržen. Běloruské úřady kvůli jeho zatčení navíc rozehrály pořádné divadlo. Informovaly leteckou společnost Ryanair, že se v letadle údajně nachází bomba.

Dispečeři tak museli stroj neočekávaně odklonit od naplánované trasy a přistát v Minsku. Agentura Reuters uvedla, že podle údajů z webu flightradar24.com se tak stalo přibližně dvě minuty letu od litevského vzdušného prostoru.

Běloruská armáda pak vyslala stíhačku MIG-29, aby letadlo zajistila. Čekání cestujících se protáhlo na sedm hodin a právě Pratasevič při něm byl zatčen. „Tady dostanu trest smrti,“ uvedl prý žurnalista, když došlo k odklonu letu. Očití svědci podle ABC News uvedli, že se prý také třásl a měl hlavu v dlaních.

Jeho strach byl zřejmě oprávněný. Šestadvacetiletý muž v minulosti pomohl založit polský zpravodajský kanál Nexta, který prostřednictvím aplikace Telegram messenger vysílal záběry z masových protestů proti běloruskému prezidentovi Lukašenkovi a ukázal i tvrdý zásah policie proti demonstrantům. Kanál tak sehrál velkou informační roli v pohledu na běloruské volby i akce opozice a poskytoval pohled na události v době, kdy se běloruské úřady zdráhaly povolit vstup zahraničním médiím.

V politice se Pratasevič angažoval už od mládí. V teenagerovském věku se podle WorldsNewEra stal disidentem. Kvůli účasti na protestním shromáždění byl v roce 2011 vyloučen z prestižní školy. Později i z žurnalistického programu státní univerzity.

Kvůli svým letitým aktivitám proto čelí v Bělorusku obvinění z extremismu, organizování masových nepokojů i sociální nenávisti. A to právě v souvislosti s loňskými protesty po běloruských prezidentských volbách, jejichž výsledky byly údajně zmanipulovány. V listopadu dokonce zveřejnil na Twitter kopii běloruského seznamu teroristů, kde rovněž figuruje.

Zpravodajka Sky News řekla, že Lukašenko označil Nextu za extremisticku organizaci a snaží se vyděsit každého novináře v Bělorusku i mimo něj.

Sám novinář, blogger fotograf a aktivista, který v současnosti pracuje pro podobnou službu Belamova, utekl z Běloruska kvůli tlaku orgánů v roce 2019. Nejprve zamířil do Polska, kam odvezl i své rodiče. Poté se přestěhoval do Litvy. Ačkoliv i z exilu popřel svá obvinění, hrozí mu až patnáct let vězení.

Athény navštívil kvůli fotografování a ekonomické konferenci s představitelkou běloruské opozice Svjetlanou Cichanouskou. Aktivistka a politička Cichanouská loni stála proti Lukašenkovi v prezidentských volbách a neuspěla, i ze zahraničního exilu se však snaží působit na běloruské politické dění a s Pratasevičem spolupracuje.

Podle listu Washington Post mohla cesta do Řecka Pratasevičovi zlomit vaz. V důsledku otevřených zdrojových kódů či portálu Bellingcat měly běloruské úřady nejspíš možnost bez problémů zjistit, jaké jsou novinářovy cestovní plány, a zařídit se podle toho. Podle Cichanouské mu hrozí i smrt.

Události spojené s odklonem letadla a Pratasevičovým zatčením nenechaly chladnými ani evropské politické špičky. Ty označily akci jako šokující, pohrozily Bělorusku novými sankcemi a požadují Pratasevičovo propuštění.