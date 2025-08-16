„Bezpečnost musí být zaručena spolehlivě a dlouhodobě se zapojením jak Evropy, tak Spojených států,“ uvedl Zelenskyj na X po telefonátu s evropskými lídry.
„Zabíjení musí co nejdříve skončit, palba musí ustat na bojišti i na obloze, stejně jako proti naší přístavní infrastruktuře. Všichni ukrajinští váleční zajatci a civilisté musí být propuštěni a děti unesené Ruskem musejí být vráceny. Tisíce našich lidí zůstávají v zajetí – všichni se musí vrátit domů. Na Rusko je nutné vyvíjet tlak, dokud bude agrese a okupace pokračovat,“ dodal ukrajinský prezident.
„V rozhovoru s prezidentem Trumpem jsem řekl, že sankce by měly být zpřísněny, pokud se neuskuteční třístranné jednání nebo pokud se Rusko pokusí vyhnout čestnému ukončení války,“ uvedl dále Zelenskyj. Nelze podle něj jednat o Ukrajině, včetně jejího území, bez Ukrajiny.
Zelenskyj se v pondělí setká s Trumpem ve Washingtonu, aby s ním projednal výsledky pátečního jednání amerického prezidenta s Putinem.
Kdo poskytne záruky podobné článku 5?
Podle dvou zdrojů agentury Reuters se na jednání mezi evropskými lídry a Trumpem diskutovalo také o možných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu mimo rámec NATO, avšak podobných článku 5 Severoatlantické aliance.
Podle jednoho ze zdrojů, který si kvůli citlivosti záležitosti přál zůstat v anonymitě, si evropští lídři chtěli ujasnit, jakou podobu by role USA měla, ale uvedli, že k tomu zatím nebyly žádné podrobnosti.
Kyjev usiluje o vstup do NATO, podle něj by se jednalo o nejlepší garance pro bezpečnost země, kterou Rusko před více než třemi lety v plném rozsahu vojensky napadlo. Členství Ukrajiny ale nemá podporu všech 32 členů Aliance a rezolutně ho odmítá také Moskva. Článek 5 považuje jakýkoliv útok vedený na jednoho člena aliance za útok na všechny.
Starmer: Důležitý krok při odrazování Putina
Britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu uvedli, že vítají ochotu Spojených států přispět k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu jako součásti budoucí mírové dohody. Podle Starmera jde o důležitý posun, Macron varoval před sklonem Ruska nedodržovat vlastní závazky.
„Je to důležitý pokrok, který bude mít zásadní význam při odrazování Putina,“ uvedl Starmer s odkazem na údajnou americkou ochotu poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky.
Macron v prohlášení na X uvedl, že trvalý mír musejí doprovázet „neochvějné bezpečnostní záruky“ Ukrajině. „V tomto ohledu vítám připravenost Spojených států přispět. Budeme na tom pracovat společně s nimi i se všemi našimi partnery z ‚koalice ochotných‘,“ napsal Macron.
Při vytváření mírové dohody bude podle něj zásadní „poučit se ze zkušeností posledních 30 let, zejména z dobře známého sklonu Ruska nedodržovat své vlastní závazky“, dodal.
Trump ve svých vyjádřeních po dnešním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry výslovně nepotvrdil, že se USA budou na bezpečnostních garancích pro Ukrajinu podílet. Řekl pouze, že se v této otázce s Putinem „v zásadě shodli“. Trump dosud americkou účast na garancích odmítal.
Zelenskyj uvedl, že předmětem dnešní diskuse byly také „pozitivní signály“ ze strany USA ohledně jejich podílu na zajištění bezpečnosti Ukrajině.