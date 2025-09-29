Město Trenčín napsalo, že nepojízdných je 16 autobusů. Na problém s autobusy přišel dopravce časně ráno, kdy vozidla měla vyjíždět z depa na své trasy. Kvůli incidentu na linkách MHD ve městě vynechávaly spoje.
Problémy se zajištěním výpravy autobusů potvrdil také místní dopravce. Už odpoledne ale ohlásil návrat k obvyklému režimu, byť původně odhadoval obnovení provozu všech spojů na úterý. V náhradních autobusech je přeprava cestujících bezplatná, neboť v nich z technických důvodů nelze prodávat jízdenky.
MHD v Trenčíně zajišťuje francouzská skupina Transdev. Smlouvu s městem podepsala v roce 2022 prostřednictvím svých dceřiných firem, a to ostravské firmy Transdev Morava a slovenské společnosti TD Transport.
Slovenská policie v uplynulých letech opakovaně informovala o krádežích katalyzátorů ze zaparkovaných vozidel. Zloději tyto součástky často kradli z osobních aut odstavených na sídlištích.