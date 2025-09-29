Zloději paralyzovali MHD v Trenčíně, z autobusů ukradli katalyzátory

  17:44aktualizováno  17:44
Krádež katalyzátorů z autobusů vyřadila z provozu část vozidel městské hromadné dopravy ve slovenském Trenčíně. Podle policie zloději ukradli součástky z autobusů na parkovišti vozidel MHD. Případ převzal vyšetřovatel odboru kriminální policie. Místní dopravce pak oznámil, že odpoledne se mu podařilo obnovit provoz spojů v obvyklém režimu prostřednictvím náhradních autobusů z jiných měst.

Autobus MHD v Trenčíně (8. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Město Trenčín napsalo, že nepojízdných je 16 autobusů. Na problém s autobusy přišel dopravce časně ráno, kdy vozidla měla vyjíždět z depa na své trasy. Kvůli incidentu na linkách MHD ve městě vynechávaly spoje.

Problémy se zajištěním výpravy autobusů potvrdil také místní dopravce. Už odpoledne ale ohlásil návrat k obvyklému režimu, byť původně odhadoval obnovení provozu všech spojů na úterý. V náhradních autobusech je přeprava cestujících bezplatná, neboť v nich z technických důvodů nelze prodávat jízdenky.

MHD v Trenčíně zajišťuje francouzská skupina Transdev. Smlouvu s městem podepsala v roce 2022 prostřednictvím svých dceřiných firem, a to ostravské firmy Transdev Morava a slovenské společnosti TD Transport.

Slovenská policie v uplynulých letech opakovaně informovala o krádežích katalyzátorů ze zaparkovaných vozidel. Zloději tyto součástky často kradli z osobních aut odstavených na sídlištích.

