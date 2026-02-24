Za potrat má dostat žena i trest smrti. Republikáni v Tennessee chtějí přitvrdit

Návrh zákona „House Bill 570" má nově stavět újmu způsobenou nenarozenému dítěti na stejnou úroveň, jako by byla způsobena jakémukoli narozenému člověku, informoval britský deník The Independent.
Výjimkou mají být pouze případy, kdy interrupce proběhne samovolně, případně neúmyslně v důsledku lékařských úkonů, jež mají za cíl záchranu života matky či nenarozeného dítěte. Zpětné stíhání žen, které zákrok podstoupily před 1. červencem 2026, kdy by zákon mohl potenciálně vejít v platnost, by nicméně nebylo možné.
„Vražda je vražda. Vím, že se to lidem těžko poslouchá, ale nesnažím se být tvrdý, opravdu,“ řekl republikánský kandidát na tamního guvernéra Monty Fritts deníku The Tennessee Journal. Dodal také, že by měl potrat být „hrdelním zločinem“.
Návrh podpořila i nezisková organizace Foundation to Abolish Abortion, jejímž posláním je dle jejích slov „vyzdvihovat a hájit obraz Boha podporou rozumné veřejné politiky, která poskytuje všem nenarozeným lidským bytostem stejnou právní ochranu“.
A podporu vyjádřil i Clint Pressley, prezident Jižní baptistické konvence, která je druhou největší odnoží protestantské církve v USA. Ten na sociální síti tvrdil, že by zákon byl schopen ochránit každé nenarozené dítě v Tennessee.
Tennessee má už od roku 2022, kdy vstoupil v platnost tzv. „trigger ban“, jedny z nejpřísnějších potratových zákonů v USA. Zákon Human Life Protection Act zakazuje všechny potraty od okamžiku oplodnění a neobsahuje žádné výjimky pro případy znásilnění ani incestu. Lékaři, který by zákrok provedl, hrozí kromě pokuty až 15 let ve vězení.