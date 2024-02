Trestanci v ruské armádě si svobodu nevybojují. Na frontě budou do konce války, nebo dokud nepadnou

„Přesvědčit syna se mi nepodařilo. Sám chtěl jít do války. Až teď pochopil, jakou udělal chybu, že podepsal smlouvu (s ruským ministerstvem obrany),“ hořekuje v rozhovoru pro server Lidovky.cz Olga. Její syn se loni na podzim dostal do jednotky Štorm, kterou tvoří trestanci.

Olga nechtěla sdělit, proč její třicetiletý syn byl ve vězení. Tvrdí, že ale nešlo o žádný těžký zločin. Nechtěla se ani podělit o to, kde se konkrétně její syn nachází. Prý to sama neví, má to být vojenské tajemství. Řekl jí jen, že je „někde na jihu“.

S jistotou ale ví, že na frontě bude do konce války. Anebo dokud nebude vážně zraněn či nepadne. Jiná cesta z pekla na frontě nevede. Podepsal totiž smlouvu s armádou poté, co byla zrušena „Prigožinova privilegia“.