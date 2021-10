Třetí šéf za tři roky. Poražení němečtí křesťanští demokraté hledají lídra i směr

Vítězové berou všechno a o pozornost nemají nouzi, naopak poražení o ni musejí bojovat. To je i případ německých křesťanských demokratů (CDU), kteří před dvěma týdny při volbách do Spolkového sněmu dosáhli historicky nejhoršího výsledku od založení strany. Získat méně než třicet procent hlasů pro ně bylo šokem. Pomalu se začínají vyrovnávat s představou, že po 16 letech vládnutí je čeká několik příštích let opozice.

MOŽNÍ LÍDŘI CDU Carsten Linnemann (44) místopředseda poslaneckého klubu a představitel „tržního“ křídla strany, které prosazuje nízké daně a omezení vlivu státu

kritizoval migrační politiku kancléřky Angely Merkelové, což byl pravděpodobně důvod, proč dosud nezískal křeslo ve vládě

odmítá větší integraci eurozóny

podporuje tvrdý postup proti politickému islámu

podobně jako Merz a Spahn pochází z nejlidnatější spolkové země, Severního Porýní-Vestfálska Jens Spahn (41) místopředseda strany

spolkový ministr zdravotnictví

před vstupem do vlády patřil ke generaci mladých konzervativních politiků, kteří kritizovali posun křesťanských demokratů směrem do středu

před minulou volbou předsedy CDU podporoval Armina Lascheta a oba oficiálně tvořili jeden tým

má velmi dobré kontakty na bulvární média¨

v minulosti udržoval vztahy s čelnými představiteli amerických republikánů

Jejich předseda Armin Laschet již naznačil odchod z čela strany. Ve volbách byl společným lídrem CDU a její sesterské bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU). Již koncem roku nebo začátkem příštího by mohlo být jasné, kdo německé křesťanské demokraty povede. Byl by to již třetí předseda za poslední tři roky.

Skrytý boj o Laschetovo nástupnictví začal v zákulisí prakticky hned po oznámení volebních výsledků. A chystají se i další změny. Klíčovou otázkou ale zůstává, jak hluboké budou. Pro CDU by už bylo „malou revolucí“, pokud by například příštího předsedu vybírala 400 tisícová členská základna. Mnozí řadoví křesťanští demokraté si dlouhodobě stěžují, že o klíčových otázkách včetně výběru předsedy pokaždé rozhoduje úzká skupina jednotlivců.

Zároveň ale panují obavy, aby vnitrostranická kampaň ještě víc neprohloubila přetrvávající konflikty v CDU. Už řadu let proti sobě stojí stoupenci dosavadního středového kursu, který reprezentovala končící kancléřka Angela Merkelová. Druhou skupinou je proud, který si přeje „návrat ke kořenům“ a konzervativnější politice. K těm, kteří před zapojením členů varují, patří dlouholetý poslanec a několikanásobný ministr Wolfgang Schäuble.

Jak bude nový šéf křesťanských demokratů vybraný, se rozhodne již koncem října. To by se měli sejít předsedové všech 325 okresních organizací z celého Německa a informovat vedení, jaká nálada panuje mezi jejich členy.

Jisté už také je, že s Laschetem skončí i další klíčové stranické orgány, prezidium a předsednictvo, což umožní personální obměnu i na dalších úrovních.

Souboj staronových kandidátů?

Mezi potenciálními uchazeči, o nichž se nyní spekuluje, je i Friedrich Merz. Pro 65letého právníka, jenž byl před dvaceti let šéfem poslaneckého klubu, by to byl již třetí pokus stanout v čele CDU.

V předchozích dvou případech těsně prohrál, a možná proto váhá s oficiálním oznámením, že hodlá jít do volebního klání i napotřetí. Merz na sebe v minulosti upozornil kritikou kancléřky Merkelové, což je jeden z důvodů, proč je tak populární u široké členské základny, především ve východním Německu. Právě tam utrpěli křesťanští demokraté při nedávných volbách největší tráty.

Kancléřský kandidát německé konzervativní unie CDU/CSU Armin Laschet reaguje na prvotní výsledek voleb. (26. září 2021)

Merzovi by proto vyhovovala nejvíc volba formou vnitrostranického hlasování. Největším nedostatkem je jeho věk, který vylučuje možnost představovat ho jako „novou a mladou tvář“.

Tento požadavek by například splňoval dosavadní ministr zdravotnictví, 41letý Jens Spahn. I on se už o předsednickou pozici jednou ucházel a v roce 2018 skončil na třetím místě. V posledních měsících mu ovšem uškodilo, že byl hlavní tváří německé vlády v boji proti koronavirové pandemii. S jeho jménem si tak může veřejnost spojovat všechny problémy, které boj proti pandemii v Německu doprovázely.

Merz i Spahn by se snažili křesťanské demokraty tlačit víc do prava. Podobný směr by zřejmě prosazoval další potenciální kandidát, o němž se teď občas hovoří, poslanec Carsten Linnemann.