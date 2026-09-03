Střelec v domě v Minneapolisu zabil dva lidi a zranil policisty. Sám je po smrti

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  7:47
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Nejméně dva lidé zemřeli a dalších několik osob bylo zraněno v důsledku střelby v bytovém domě v centru Minneapolisu na severu Spojených států. Po smrti je také podezřelý střelec.

Jedna z obětí byla smrtelně postřelena na místě a jedna zemřela po příjezdu do nemocnice, řekl na tiskové konferenci ve středu večer zástupce policie Garrett Parten. Podle něj nebylo bezprostředně jasné, jak zemřel střelec.

Zraněni byli také tři policisté z Minneapolisu, dva z nich utrpěli střelná zranění. Všichni tři jsou ve stabilizovaném stavu.

Střelba v bytovém domě v centru amerického Minneapolisu si vyžádala nejméně dva mrtvé a několik zraněných. Mrtvý je i podezřelý útočník. (2. září 2026)
Střelba v bytovém domě v centru amerického Minneapolisu si vyžádala nejméně dva mrtvé a několik zraněných. Mrtvý je i podezřelý útočník. (2. září 2026)
Střelba v bytovém domě v centru amerického Minneapolisu si vyžádala nejméně dva mrtvé a několik zraněných. Mrtvý je i podezřelý útočník. (2. září 2026)
Střelba v bytovém domě v centru amerického Minneapolisu si vyžádala nejméně dva mrtvé a několik zraněných. Mrtvý je i podezřelý útočník. (2. září 2026)
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Sedm lidí bylo převezeno do nedaleké nemocnice, uvedlo lékařské středisko Hennepin Healthcare Medical Center. O stavu zraněných nebyly bezprostředně zveřejněny žádné další informace.

Video zveřejněné na sociálních sítích ukazuje, jak policisté míří puškami vzhůru na bytový dům poblíž Kongresového centra v Minneapolisu. Policie varovala obyvatele, aby se vyhýbali hustě obydlené čtvrti Loring Park.

Jeden z obyvatel bytového domu Julius Bailey seděl před domem, když uslyšel výstřely a uviděl muže, kterého poznal jako obyvatele budovy. Bailey řekl, že uslyšel křičet ženu a okamžitě začal utíkat. Dodal, že napočítal osm výstřelů.

Bailey řekl, že muže držícího zbraň poznal, protože byl známý tím, že se svou zbraní předváděl. Muži se prý snažil vyhýbat od doby, kdy se v červnu přistěhoval. „Věděl jsem, že s ním budou potíže,“ poznamenal.

„Minnesota se modlí za naše záchranáře,“ uvedl v příspěvku na sociálních sítích guvernér státu Minnesota Tim Walz. Minneapolis je se svými zhruba 430 tisíci obyvateli největším městem státu Minnesota.

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