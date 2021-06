Tribunál OSN uložil dvěma bývalým příslušníkům srbské tajné služby 12letý trest

Soudy kvůli zločinům spáchaným za válek v bývalé Jugoslávii Zločiny spáchanými od roku 1991 na území někdejší Socialistické federativní republiky Jugoslávie se zabýval zejména Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Zřízen byl na základě rezoluce OSN z 25. května 1993 v reakci na tehdejší násilí páchané v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině, sídlil v nizozemském Haagu. Jeho činnost se uzavřela v prosinci 2017, zbylá odvolání podaná od července 2013 a nynější znovu otevřený případ pak převzal Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT), který v roce 2010 ustavila Rada bezpečnosti.

Agendu ICTY převzal Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály, který tak projednával odvolání Karadžiče a Mladiče, dále případ Šešelje a obnovený proces se Stanišičem a Simatovičem. To je poslední případ souzený tribunálem OSN, který se týká zločinů spáchaných během válečných konfliktů provázejících rozpad Jugoslávie. Oba muži dnes dostali trest 12 let vězení, svou vinu ale popírají a proti rozsudku se ještě mohou odvolat. Původně si v roce 2013 vyslechli osvobozující rozsudek, o dva roky později byl ale verdikt zrušen a proces začal nanovo, už ale před MICT.