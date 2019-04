Tribunál pro islamisty. Rakousko je pro souzení svých občanů, kteří bojovali za IS

VÍDEŇ Rakousko je pro souzení svých občanů, kteří bojovali za takzvaný Islámský stát (IS), před zvláštními tribunály na Blízkém východě, a to po vzoru tribunálů OSN. Vyzval k tomu dnes rakouský ministr vnitra Herbert Kickl. Vídeň odmítá, aby byli zajatí radikálové vraceni k soudním procesům zpět do evropských zemí, jako je Rakousko.

Síly bojující proti IS minulý měsíc oznámily, že dobyly poslední území ovládané teroristickou organizací v Sýrii. Zatím ale nebylo na mezinárodní úrovni dohodnuto, co dělat se zajatými radikály.



Rakouský ministr vnitra Kickl vyzval ke zřízení „tribunálů v regionu“. Ty by měly soudit osoby, které odešly z Rakouska a dalších evropských zemí, aby se připojily k IS. Politik z pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) ve středu tyto lidi označil za „tikající časovanou bombu“.

„Obrátil jsem se na tři unijní komisaře odpovědné za tento požadavek, aby se to stalo celoevropským projektem,“ řekl dnes Kickl. Ministr dodal, že myšlenku tribunálů pro islamisty podporují také Německo, Švédsko a Finsko.