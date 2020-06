Tříletá Maddie zmizela v Portugalsku před 13 lety. Německá policie vrátila rodičům naději

Po osudu Madelaine McCannové policie pátrá již 13 let Portugalská a později i britská policie, která zahájila vlastní vyšetřování v červenci 2013, začaly s pátráním a v počátku policie pracovala s hypotézou, že Madeleine byla unesena. Postupně se ale začala klonit k názoru, že se stala obětí násilného činu a že již nežije. Případ hlavně v prvních měsících provázela rozsáhlá mediální a informační kampaň. Rodinu podpořila například spisovatelka Joanne Rowlingová, fotbalista David Beckham nebo papež Benedikt XVI.

Rodiče Madeleine Kate a Garald, oba lékaři, osudný den uložili v 20:30 místního času všechny své děti (kromě tehdy čtyřleté Madeleine mají i o rok mladší dvojčata) a odešli na večeři se svými přáteli do restaurace, které se nacházela asi 50 metrů od apartmánu. Pokoj s dětmi pravidelně kontrolovali, naposledy v 21:00 místního času. Při návratu kolem 22:00 zjistili, že Madeleine zmizela, a hned zalarmovali policii.

Kauza britské holčičky Madeleine McCannové, která se ztratila 3. května 2007, je nejznámějším případem zmizení dítěte z poslední doby. Rodina McCannové přicestovala se skupinou přátel a jejich dětmi do turistického komplexu v Praia da Luz u jihoportugalského města Lagos v regionu Algarve 28. dubna na týdenní pobyt.

Loni v květnu portugalská policie oznámila, že vyšetřuje nového podezřelého v případu. Britská média tehdy uvedla, že se jedná o Němce Martina Neyw, který je v Německu ve vězení za únos a vraždu tří chlapců v letech 1992 až 2001. Portugalský tisk to ale odmítl.